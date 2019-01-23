渔业津贴柴油供应量削减‧部分渔船被迫停海 从今年1月开始，渔业发展局减少全国288万公升的津贴渔业柴油供应，各地渔船在月杪无法添打渔业柴油，部分渔船被迫停海，料将导致全国渔产减少，也致使渔民生活深受影响。

渔民领袖促请农业及农基工业部、渔业发展局重新检讨削减渔业柴油供应措施。前左起为纪伟成、李秋水、谢添僖、纪春福、谢松柏；后左起是纪力传、纪清端、纪宋枝、谢瑞特、纪舜江。（图：星洲日报）

（安顺22日讯）从今年1月开始，渔业发展局减少全国288万公升的津贴渔业柴油供应，各地渔船在月杪无法添打渔业柴油，部分渔船被迫停海，料将导致全国渔产减少，也致使渔民生活深受影响。

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受影响的渔民表示，这项措施不仅影响渔业发展，也打击渔产下游工业，甚至影响国家经济和外汇收入。

渔总等将致函促检讨新策

马来西亚渔业总会会长兼适耕庄渔业公会会长谢添僖、渔总永久名誉会长兼大港海产公会总务纪伟成、半港海产公会会长李秋水、下霹雳渔民合作社主席纪春福及理事们，今日在半港召开的新闻发布会上说，他们将致函给农业农业及农基工业部长沙拉胡丁及渔业发展局总监查玛鲁丁，要求政府重新检讨这项新措施，以免大马渔业因而被击垮。

他们表示，渔业发展局在落实削减渔业柴油供应事件之前，并未与渔业组织协商，渔民是在措施推行后，即1月3、4日才受到通知。

“渔业柴油每公升售1令吉65仙，工业柴油售2令吉10仙，渔民不可能添工业柴油出海捕鱼，因为这么做将导致渔民蒙受作业亏损。”

纪春福在会上汇报说，半港是西马最大的渔港，全国被削减的288万公升渔业柴油中，单单是半港便被削减了166万公升。

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“渔业发展局依据2016年半港渔船的数目，即795艘渔船来分配渔业柴油，而比较2019年，半港渔船增加了170艘渔船，但渔业柴油配给量却从去年834万公升减少至668万公升，我们的要求是1000万公升。”

谢添僖说，适耕庄目前拥有240艘渔船，然而在渔业发展局的记录是多年前的110艘，渔业发展局没联系渔业局，后者拥有渔船注册的最新数据。

“适耕庄在上个月21日渔业柴油供应便用完，渔船被迫到大港、丹绒加弄添油，其中1艘船在添油行程中搁浅损坏。”

纪伟成说，大港拥有180艘渔船，大港3个添油站中，其中1个添油站的渔业柴油供应量被削减40%，而双武隆添油站供应量削减50%。

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李秋水说，渔民已没条件谈摆海，因为月杪没有渔业柴油供应，渔民已被迫停海，希望这事件能尽快获得解决，以安渔民之心。

“我们邀请农长及渔业发展局总监到来渔村，亲自了解实况，协助渔民，也协助国家渔业、国家经济发展。”