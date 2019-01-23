西游记取经图传神． 永安苑 添 3壁画 诗巫永安亭大伯公庙在农历新年前新增3幅壁画，为永安苑增添不一样的美丽色彩，甫于今日完成的西游记之师徒取经图尤其传神

壁画西游记之师徒取经图彩绘者陈发富（右）与诗巫书艺协会理事陈捷雄（左）及诗巫永安亭大伯公庙总务何明生合影。

（诗巫讯）诗巫永安亭大伯公庙在农历新年前新增3幅壁画，为永安苑增添不一样的美丽色彩，甫于今日完成的西游记之师徒取经图尤其传神，必成新拍照打卡景点。画中的猪八戒跟2019己亥猪年也很应景。

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陈发富因兴趣作画



负责诗巫永安亭大伯公庙壁画彩绘的陈发富是中学书法老师，也从事三四十年广告招牌设计工作，因热爱绘画，他曾在古晋、林梦及诗巫的幼儿园和小学校园作画。



陈发富受访时说，他是受诗巫永安亭大伯公庙理事邀请，基于兴趣才决定拿起画笔，并希望能画出好作品。



陈发富目前在永安亭大伯公庙范围已绘有4幅壁画，包括两年前5尺宽乘4尺高的左青龙右白虎图，以及不久前才完成的4尺半高乘32尺宽的拉让江风光图、一面9尺高乘10尺宽的八仙过海图（共4面）和16尺高乘16尺宽的西游记之师徒取经图。



“除拉让江风光图因观音塔绘画过程较复杂，难度高，耗时两个星期完成，其他都在一个星期画好。画这几幅壁画前难免感到压力，但现在看到完成品后顿时觉得轻松，有大大的满足感，乐在其中。”



年中再动笔作画

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陈发富透露，接下来他还会在大伯公庙一面墙上画二郎神、托塔天王、哪吒及红孩儿壁画，预计今年年中动笔。



诗巫永安亭大伯公庙总务何明生说，该庙美化工作一直进行，其中陈发富绘画功力值得肯定，每幅画都很传神，定能吸引不少人前往欣赏及拍照打卡。





诗巫永安亭大伯公庙墙外贴有一家快乐团团的卡通图案，并贴上“永安亭理事会祝贺各界新年快乐”及“金猪守吉祥”字样。