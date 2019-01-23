农长：尽管提供援助补贴‧农民脱贫未达标 农业及农基工业部长拿督沙拉胡丁说，首相曾经说过“以前的农民贫穷，现在的农民还是贫穷”，因此，农业部应该反思是否有尽职协助农民脱离贫穷。

（布城22日讯）农业及农基工业部长拿督沙拉胡丁今日承认该部在协助渔民和农民脱离贫穷方面仍未达标，农民的生活水平并未取得显著的改变。

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他说，首相曾经说过“以前的农民贫穷，现在的农民还是贫穷”，因此，农业部应该反思是否有尽职协助农民脱离贫穷。

他今日在部门发表新年献词时，如是指出。出席者还有副部长沈志勤和秘书长拿督沙列胡丁和副秘书长拿督沙林和茱妮卡。

他说，尽管政府为农民提供了很多的援助和补贴，但还无法成功让他们摆脱B40群体。

“这是我们必须以诚实面对的问题，我们必须承认和不隐瞒，应该面对和解决问题。”

有鉴于此，农长说，该部正在进行补贴漂白运动，将不合格者的名字撤除，并着重于只发放补贴给B40低收入目标群体。

“我回乡时因为此事被人谩骂，但我支持官员的这项行动，这不是容易的工作。”

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他举例，有渔民自己申请之余，也呈报在新加坡和吉隆坡工作孩子的名字，因此，政府必须要杜绝数据欺骗的行为。

提高本地白米供应量减少进口

另一方面，农长指出，政府将在未来三四年内，将本地白米供应量提高至75%，减少对进口白米的依赖。

他说，大马去年进口74万吨的白米，总额是11亿8000万令吉，政府计划将目前的30%入口比率进一步削减，同时通过新科技，改善土壤和肥料来提高白米产量。

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在终结国家稻米公司垄断课题的进展，沙拉胡丁说，由于涉及国家食品安全问题，因此，政府将不会仓促推介一个新模式，来解决国家稻米公司的垄断问题。

他说，政府已成立一个由经济事务部长为首的特别委员会，并有8个部门的参与，共同来研究新模式。

他说，当局将聆听非政府组织、个人和业者的意见，以便制定一个新的模式。

他指出，Bernas的特许经营合约于2021年截止前，将其股份的30%开放让稻米及米粮业者认购。

针对大马很多土地都用作商业发展问题，由于土地是州政府的权限，他已在国家土地理事会，建议州政府提供耕地。