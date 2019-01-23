星洲贺读者诸事吉祥．“家”红包封26日送出 有家，就是幸福！

每名读者可凭两张1月份星洲封面版报头索取红包封2套，每人只限换取一次。（图：星洲日报）

（吉隆坡22日讯）有家，就是幸福！

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春节的跫音渐近，星洲日报将在本月26日送出印有“家”字的红包封，提醒读者：世上最美的风景，就是回家的路！同时也借此祝贺读者诸事吉祥。幸福找上门，欢迎前来报馆领取。

“家”是人们避风栖息的港湾，是供人居住的地方。“家”字上半部是“宀”，代表房子；而下半部份却是“豕”宇，“豕”即是“猪”的意思。

上古时代生产力低下，打猎捕食的偶然性很大，生活没有保障，因此人们多在屋子里养猪备食，以防饥荒，所以房子里有猪就成了人家的标志。随着阶级分化，人们逐渐以养猪的多少作为财富的象征。在古人看来，光有栖身之处还不算真正有家，还要加上猪才行。有猪的家，才算富足安定。这就是古人造“家”的现实依据。

明年生肖猪（豖）年，星洲日报特邀请本地著名作家许裕全写了多款的“家”字，并选出其中一张制作为红包，送给读者。

剪报头换取红包封

每名读者可凭两张1月份星洲封面版报头索取红包封2套，每人只限换取一次。电子报读者以手机展示有效订报日期即可。

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有兴趣者，可于本星期六（1月26日），早上9时至11时，到星洲日报总社守卫室（03-79658888）、巴生办事处（03-33433833）或吉隆坡办事处（03-20704526）换取。先到先得，索完为止。