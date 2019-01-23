槟城大桥事故‧不辞劳苦地搜寻打捞‧搜救队辛苦了！ 消拯队之前向私人公司借用海事物体探测器，由海事执法机构潜水员使用，并在昨午4时于距离车祸地点15公尺处，以及深15公尺的海底找到该休旅车和死者。

（槟城22日讯）搜救队，辛苦了，感谢你们！

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由海事执法机构、水警、大马皇家海军、消拯队及民防部队组成的搜救队，还有各方工作人员，经过3天不辞劳苦地搜寻及打捞，今日傍晚6时10分终于捞吊起休旅车。

消拯队之前向私人公司借用海事物体探测器，由海事执法机构潜水员使用，并在昨午4时于距离车祸地点15公尺处，以及深15公尺的海底找到该休旅车和死者。

接着，各机构的潜水员陆续下海，把吊车铁索上的铁钩，勾在休旅车的轮胎上，以让吊车把车子打捞上槟城大桥，经过2天的尝试，终于成功。

吉玻海事执法机构主任罗查里说，首天的搜寻工作有35人参与，第二天增加人手至108人，今日再增至169人。

他说，在所有搜救队员的分工合作下，今日终于成功打捞该车，他满意所有人的表现。

北马水警主任罗斯曼说，每个机构都有各自专业的潜水员，他们合作完成了搜救工作。

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他说，如今搜救员包括潜水员都非常劳累，需要休息，所以暂不适合让媒体采访。

虽然昨日有网名无礼批评搜救队后道歉事件，但普遍上各界人士都对搜救队的表现表示激赏，搜救队的付出也没有白费。