上诉庭推翻高庭裁决‧继父性侵继女监24年20鞭 一名50岁继父声称喝醉酒，强奸其19岁的继女，被判处入狱24年及鞭笞20下。

（布城22日讯）一名50岁继父声称喝醉酒，强奸其19岁的继女，被判处入狱24年及鞭笞20下。

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以拿督乌米卡敦为首的上诉庭三司今日批准控方上诉，推翻高庭裁决，并恢复地庭判处被告两项罪名各别入狱12年及鞭笞10下，刑期分开执行。

地庭于2017年3月7日判处被告每项罪名各别入狱12年及鞭笞10下，刑期分开执行，并从被捕日即2016年10月3日算起。

哥打峇鲁高庭则于2017年12月7日，判处被告每项控状各别入狱15年及鞭笞10下，刑期同时执行。

主控官莫哈末费扎副检察司表示，被告的所作所为导致受害者身心受创，因此要求法庭恢复地庭的裁决。

被告在求情时，声称本身在案发时已喝醉酒，并称现已觉悟前非，希望法庭维持15年的监禁刑罚。

被告面对两项控状，他被控于2015年5月至6月期间，在吉兰丹万捷的一所住家内，强奸当时19岁的继女，被告俯首认罪。