剪报头换首映入场券．星洲请你看《玩转全家福》 由郑欣宜、阿牛、林明祯、卢海鹏、林晓峰及林德信等多名大马及香港红星主演的《玩转全家福》电影，将在1月25日（星期五）在八打灵再也星洲日报总社的大学路警卫亭进行换票活动，欢迎读者凭报头前来换取电影首映礼入场券。

有意观赏《玩转全家福》电影的读者，可在1月25日的特定时段携带指定报头来参与换票活动。

（八打灵再也22日讯）由郑欣宜、阿牛、林明祯、卢海鹏、林晓峰及林德信等多名大马及香港红星主演的《玩转全家福》电影，将在1月25日（星期五）在八打灵再也星洲日报总社的大学路警卫亭进行换票活动，欢迎读者凭报头前来换取电影首映礼入场券。

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这项换票活动为星洲日报回馈读者活动，由M M2Entertainment及晟传电影及乐盟电影呈献；换票时间是从早上8时30分至9时30分或至换完为止。

《玩转全家福》电影剧情讲述香港某屋邨有一萧家，母亲一年前去世，导致父亲萧发一直郁郁寡欢。次女萧心在一间旅行社工作，尽心尽力付出，但却因遭到上司针对被开除。长子萧炳是一名房屋经纪人，带着客户看房子时，经常夸大其词，导致客人都不买账，最后萧炳只能吃白果。小儿子萧立不务正业，终日泡在网络世界梦想成为一名网红。在母亲去世后，家里顿时失去了精神支柱，几兄妹和父亲之间的交流日渐减少，一家人过着死水般的生活。

冬至，旧街坊朱太与朱仔带着汤圆到访萧家，提起儿子新年期间会带自己到外国避年。萧心不忍看着越来越抑郁的萧发，擅自决定计划带一家人到马来西亚旅行，来个东南亚数一数二的“云海之旅”。

来到马来西亚，巧遇上同为导游的崔风、当地背包客南瓜BB、以及金马仑民宿的老板娘Orchid。在整个从吉隆坡到金马仑高原的旅程中，不断与这三人相遇及纠缠，擦出这家人从未遭遇过的精彩火花与异地情缘。更甚的是，大家一路上灾难不断，最后更不小心闯入当地原住民部落，导致“云海之旅”差点泡汤，一家人难得建立起来的感情也瞬间瓦解。

究竟这一家人能否团结一致克服危机，成功登山观赏到期盼已久的美丽云海？在路途上遇到的陌生人，又能否敲中各自的心房，有个完美结局？最重要的是，这段旅程会否成功将这一家人，从一滩死水拯救出来，重新迎来一个灿烂的人生？

4报头换2张入场券

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有兴趣的读者，只需凭其中4张从2019年1月21至25日期间的任何4张全国版封面版报头（清楚注明日期），即可换取2张1月28日晚上9时，在eCurve的mmCineplexes上映《玩转全家福》首映礼入场券。

电子报订户只需示出电子报应用程式及帐号，订阅状态须为生效，每个帐号只限换取2张入场券。

有关活动只公开给18岁或以上马来西亚公民。不得重复或代他人换取。主办当局保留最后决定权，恕不接受任何异议。

换票当天须出示身份证。本报也提醒读者自备雨伞或任何避雨物器，以防下雨，并在活动期间保持秩序，并依照工作人员的指示。