李昱龙．科技创业没有速成班 这类新科技创新公司诈骗案并非新鲜事，尤其在群众募资或称网络众筹平台上时有所闻。

美国最近爆发了一宗耗时近10年的矽谷最大诈骗案——市值曾经一度被估值超过90亿美元的革新科技血液检验公司Theranos解散，而其首席执行员及创办人Elizabeth Holmes被刑事检控欺瞒投资者和误导医生及病患。她的发明是通过一个手提式高科技验血机，只需采样几滴血即可快速又便宜的检验出数百种病毒及疾病。这位曾经被业界吹捧成“女版乔布斯”的Elizabeth，2004年选择辍学离开美国斯坦福大学创业时才19岁。她误入歧途的经历被揭露记者写成了一本书《BadBlood：Secrets and Lies in a Silicon ValleyStarup》，后来成了畅销书，还有电影公司买下版权打算拍成电影。

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看了看整件事的来龙去脉之后，我觉得，她是太过高估了自己和现有科技的实力，而投资者也对资讯工艺界充满期待，希望赶快生出另一个乔布斯和另一家苹果公司，加上投资者急功近利而轻易上当。这类新科技创新公司诈骗案并非新鲜事，尤其在群众募资或称网络众筹平台上时有所闻。不少新创公司只是凭想像力，制作了最吸引人的计划书和产品模型视频，就放上众筹平台招揽投资者，然后才慢慢按照企划书时间表去完成产品。这样的创业速成法，当然经不起考验。很多创新企划在众筹平台上发布之后，无法吸引到投资者而不了了之，也有不少创新者虽然成功筹募达标，但是却在完成产品期限前触礁而倒闭。

这就像互联网公司经济泡沫时期，很多创新者只需呈交上只是改了改数额和名字的Copy&paste企划书，就可以领到数百万计的创投资金甚至包括了亏损了也不必还钱的政府创投资金。时隔了十多二十年，本地也不是没有发生过类似的创投失败事件。数年前，政府和业界大力推广年轻人创业。几个年轻人制作了一个家用煤气配送的App而获得创投基金的青睐，可惜创业初期，公司内部发生了技术问题和股权及财务纠纷，后来还被揭露涉嫌数据造假误导投资者，结果某电讯商成立的创投基金立刻撤销了他们的注资和终止合作。

年轻人想在资讯工艺领域创业，梦想着要当另一个乔布斯、盖茨或马云，当然是好事。但是，他们也许都忘了，世上也只有那么一个乔布斯、一个盖茨、一个马云，模仿不了，也假冒不了，更不太可能那么快又出现新的独角兽。尽管如此，要在这些独角兽的大环境内，现实小小的创新创意创业，也许不是难事，只要不造假、不急功近利就有机会。梦想还是要有的，万一实现了呢？