槟城大桥事故‧車被吊起時仍繫安全帶‧死者屍身保持完整 槟州总警长纳仁在打捞工作完成后，于新闻发布会上证实，根据车内尸体身上钱包内的文件，死者确定是梅匀鉼。



（槟城22日讯）槟城大桥汽车坠海恐怖车祸的死者梅匀鉼的尸身已肿胀，但尚保持完整。



槟州总警长纳仁在打捞工作完成后，于新闻发布会上证实，根据车内尸体身上钱包内的文件，死者确定是梅匀鉼。



他说，该汽车被吊上大桥时，死者依然系着安全带。



他说，该汽车的安全气囊也已弹出，这或许是遗体完整的原因之一。遗体已被送入诗不朗再也太平间剖验，报告预料今晚出炉。



该马自达休旅车，则将送到大山脚警局调查。



纳仁说，搜救队包括29名官员、127队员及40名潜水员，他们分别来自警方、消拯队、民防部队、海事执法机构和海军，并出动过船只共14艘。



他感谢及赞扬所有参与搜救行动的单位及人员。



親友到太平间守候



另一方面，死者家属下午6时45分已抵达诗不朗再也太平间，而死者的遗体于晚上7时5分由警车载抵该太平间，死者友人也驾驶数辆摩哆车陪同。



太平间预料今晚就能完成剖验，再把遗体交给家属。



死者的20名男女友人也在遗体送抵前到太平间守候。

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他们和死者家属都避开媒体，不愿对媒体发言。