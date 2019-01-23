抬煤气桶撞门捆人. 4刀匪凌晨劫民宅 4蒙面刀匪凌晨闯进一间双层住家，以煤气桶撞开楼上一间卧室的门，并用利器威胁华裔屋主夫妇

蒙面刀匪剪断厨房窗户铁花，闯进屋内抢劫。

（古晋23日讯）4蒙面刀匪凌晨闯进一间双层住家，以煤气桶撞开楼上一间卧室的门，并用利器威胁华裔屋主夫妇。匪徒将夫妻及一名女儿双手反绑，抢走逾三千令吉现款、手机及金饰。不过，睡在楼下的母亲及儿子却对劫案浑然不知。

广告



用少主书包装财物



更甚的是，匪徒在离开时，就地取材，居然取出屋主孩子书包内的书本，装财物带走。



此起入屋抢劫案于昨日凌晨三时许，在晋连路16哩一间双层住家发生。



楼下祖孙浑然不知



事发时，华裔屋主夫妇（皆39岁）及女儿（14岁）在住家楼上卧房就寝。屋主的母亲（83岁）及儿子（17岁）在住家楼下房间熟睡，祖孙未被惊动，对刀匪闯进住家抢劫过程浑然不知。



据悉，4名匪徒抵达事发现场时，剪断厨房窗户的铁花潜入屋，然后把厨房的煤气桶扛上楼，以煤气桶撞开主人房的门。过后，以电线捆绑屋主夫妇及女儿，抢得财物后离开。

广告



4车辆钥匙被取走



匪徒除了抢走财物，也把女屋主一个手提包拿走，手提包内有一串钥匙，包括一辆货卡、一辆休旅车及两辆轿车的钥匙。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）



