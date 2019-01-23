槟城大桥事故‧第2天多次嘗試終成功‧人車都撈上來了 打捞过程相当艰辛，而且不能快速行动，以免潜水员和搜救队等辛辛苦苦捞起的休旅车再次脱落坠海，吊车以非常缓慢的速度升起铁索，耗时约20分钟，才把休旅车吊上槟城大桥。

吊车慢慢地把马自达休旅车移到大桥上。（图：星洲日报）

（槟城22日讯）经过3天的搜寻及尝试打捞，搜救队今午5时45分，终于把星期日坠海的休旅车和20岁司机死者打捞起来。

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打捞过程相当艰辛，而且不能快速行动，以免潜水员和搜救队等辛辛苦苦捞起的休旅车再次脱落坠海，吊车以非常缓慢的速度升起铁索，耗时约20分钟，才把休旅车吊上槟城大桥。

昨日下午4时，搜救队使用物体探测器，在距离车祸现场约15米的海底（水深15公尺），找到星期日凌晨坠海的休旅车，也证实司机梅匀鉼死在车内。

由于海流湍急，搜救队昨日经过两小时和4次尝试，还是无法顺利吊起该车，到了晚上7时只能收队。

搜救队今日继续打捞，但是为等候海流转弱，搜救队下午3时35分才开始打捞，但面对同样的问题，加上休旅车过重，首次打捞失败。

不过，经过多次尝试，潜水员后来把吊车的铁钩勾在车子的轮胎上，终于让沉在海底近3天的休旅车和司机遗体打捞上来（槟城大桥上）。