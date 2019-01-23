蒙女家属诉马政府等4造索偿1亿案‧辩方质疑翻译员资格 蒙古女郎阿旦都雅起诉大马政府等4造索偿1亿令吉的民事诉讼案今日开审，虽然辩方律师曾质疑起诉人聘用的蒙古语翻译员恩金巴比力的资格，但法官拿督瓦兹尔在聆听诉辩双方律师的陈词后，同意接纳这名女翻译员的资格。

兰卡巴星（左）透露，诉方将传召20至30名证人出庭供证，其中3人为蒙古籍，即阿旦都雅父亲沙里布、长子和女性亲友。中为珊吉柯。（图：星洲日报）

（沙亚南22日讯）蒙古女郎阿旦都雅起诉大马政府等4造索偿1亿令吉的民事诉讼案今日开审，虽然辩方律师曾质疑起诉人聘用的蒙古语翻译员恩金巴比力的资格，但法官拿督瓦兹尔在聆听诉辩双方律师的陈词后，同意接纳这名女翻译员的资格。

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不过，她须在明日案件续审时，呈上一份英蒙语对照的诉方证人陈词为证。

法官说，尽管31岁的恩金不曾有在法庭进行翻译的资历和经验，但其具备掌握英语和蒙古语的能力，能在庭上协助蒙古籍证人把蒙古语证词翻译成英语，因此择定此案于明日上午10时30分续审。

身为一名特许会计师的恩金在回答法官问题时说，她曾协助来马的蒙古籍稽查司在财务文件进行翻译工作。

阿旦都雅的家属是在2007年6月4日入禀沙亚南法庭，要求索偿1亿令吉；起诉人分别是阿旦都雅父母沙里布与阿丹史瑟及阿旦杜雅两名儿子，而答辩人是杀害阿旦都雅的特警阿兹拉和西鲁、政治分析员阿都拉萨巴京达及大马政府。

恩金没正式翻译文凭

代表阿都拉萨巴京达的辩方律师曼吉星在庭上质疑恩金不具法庭翻译的资格，或不了解法律上的一些专用术语，因此寻求推翻其法庭翻译资格，并提问恩金是否读过证供。

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恩金坦言不曾读过证人供词，其职责是在庭上协助蒙古籍证人，把蒙古语供词翻译成英语，证供届时会由起诉人律师珊吉柯提供。

她在回答律师的问题时说，自己是昨日在诉方律师楼第一次会见3名蒙古籍证人，同时被告知一些在法庭使用的专用术语翻译指南。

她说，她对这起于2006年发生炸尸案一无所知，因为她当时仍是少女。她曾在双威大学念过3年会计学位，最后一年则回返蒙古完成。

代表大马政府的高级联邦律师诺丽娜巴哈顿认为，恩金没有任何正式的翻译文凭，虽过去曾为数家公司进行过翻译，但只限于其专业领域，不具法庭翻译经验。

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今先传召沙里布出庭

起诉人代表律师蓝卡巴星在庭外说，在恩金被法庭接纳为翻译员后，诉方于明日的审讯中将先传召沙里布出庭供证。

他说，另两名蒙古籍证人为一名蒙古女子和担任第3证人的阿旦都雅长子。

原是第4证人的阿旦都雅幼子，因于2017年不幸逝世（得年15岁），因此不能继续成为证人。

他说，诉方的证人名单有80人，但只会传召20至30人出庭供证。

兰卡巴星指出，第一和第二答辩人，即两名被判死刑的特警阿兹拉和西鲁没有聘请律师。

阿旦都雅父亲沙里布于上午8时45分在律师团和恩金陪同下抵达沙亚南民事高庭时，透过恩金的翻译表达对法庭冷气不冷的不悦，同时也不满走出庭外透气时，又成为媒体镁光灯的焦点。