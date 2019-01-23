魁北克市长取消访华‧中国批制造恐慌气氛 大使馆指，留意到近日有人以旅行安全为由，制造恐慌气氛，以限制中加地方、民间等领域合作和人员往来，对此深表遗憾。

华为首席财务官孟晚舟去年12月在加拿大被捕后，中加关系持续紧张。加拿大传媒早前报道，魁北克市长拉博姆（Régis Labeaume）以上述理由，决定取消原定3月底的访华之行。中国驻加拿大大使馆发声明回应有关报道时，强调中国当局从未对中加人文和地方交流合作设置障碍。

广告

大使馆指，留意到近日有人以旅行安全为由，制造恐慌气氛，以限制中加地方、民间等领域合作和人员往来，对此深表遗憾。

大使馆续称，近期两国间发生的一些不愉快事情，后果不应由加拿大普通民众承担，呼吁加拿大民众勿被错误信息误导。

大使馆最后强调，“中国是世界上最热情、最好客和最安全的国家之一”，中国当局一如既往欢迎包括加拿大人在内的世界各国人们赴华，并依法保障他们在华的安全与合法权益。

加拿大政府不久前曾发布中国旅行更新信息，称到中国旅行必须“高度警惕”，在中国“有被任意执行当地法律的风险”。（香港明报）