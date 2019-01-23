2少年被性侵案‧警方：调查告一段落‧法师获口头保释 涉嫌性侵2名少年的54岁法师昨天被释放后又被逮捕，以协助最新一宗投报的案件的调查工作已告一段落，警方今早没再向推事庭申请延扣，而是让法师以口头保释外出，再把调查报告交由总检察署决定提控与否。

（柔佛‧昔加末22日讯）涉嫌性侵2名少年的54岁法师昨天被释放后又被逮捕，以协助最新一宗投报的案件的调查工作已告一段落，警方今早没再向推事庭申请延扣，而是让法师以口头保释外出，再把调查报告交由总检察署决定提控与否。

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昔加末警区主任拉勿今午受询时表示，警方针对法师涉嫌的案件调查工作已告一段落，因此没有再向推事庭申请延扣法师。

他表示，警方今天让法师以口头保释外出，若有必要将随时传召法师协助调查，而警方也将把案件调查报告交给总检察署，让该署决定控告法师与否。

首两名分别15和16岁的受害者，于本月14日下午4时许，在家人陪同下前往昔市警区报案，而昔加末警方则于本月16日凌晨在森州武吉不兰律的寺庙逮捕该名男主持，并援引2017年性侵儿童法令第14（a）条文查案。

警方延扣法师5天助查后再获准延扣1天，较后再根据最新一宗投报于昨天再逮捕法师，并于今天让法师以口头保释外出。