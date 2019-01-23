滥用副首相名义若属实·周美芬：莫哈末拉昔须停职调查 马华总秘书拿汀巴杜卡周美芬说，若副首相遭滥用名义发表讲稿事件属实，国会下议院副议长拿督莫哈末拉昔已涉嫌犯下假冒、失信与滥权的罪行，必须立即停职接受调查，以维护国家最高立法机关不能妥协的威信。

马华总秘书拿汀巴杜卡周美芬。

（吉隆坡23日讯）马华总秘书拿汀巴杜卡周美芬说，若副首相遭滥用名义发表讲稿事件属实，国会下议院副议长拿督莫哈末拉昔已涉嫌犯下假冒、失信与滥权的罪行，必须立即停职接受调查，以维护国家最高立法机关不能妥协的威信。

广告

她今日针对副首相办公室严厉警告滥用副首相名义发布文告和讲稿的事件表达高度关注。

她说，旺阿兹莎遭滥用名义代读演讲稿，而代读有关演讲稿的竟然是负责国家立法最高机构的国会下议院副议长拿督莫哈末拉昔，是一项令人震惊的重大失信事件，必须获得政府的重视与彻查。

周美芬指出，根据报道，副首相的新闻秘书在活动的前一个晚上才通知媒体副首相不克出席，让人纳闷的是为什么通知的对象不是主办方而是媒体？是副首相不曾答应出席，但主办方向媒体妄称副首相答应出席？还是副首相临时爽约让主办方一时失措而选择自拟演讲稿并临时找了国会下议院副议长来代表读稿吗？那副议长又如何如此斗胆在未获得副首相的委托下宣称代读演讲稿，而且还作出了政府将与EM-IIG全面合作的宣布？

她认为，如果副首相办公室的澄清属实，那副首相办公室必须报警调查，并严惩擅自为副首相发稿并作出欺骗承诺的EM-IIG马来西亚国际互联网网关公司，与此同时在未获得委托下擅自代表副首相并宣读讲稿的副议长也因涉嫌假冒、滥权与失信，已失去担任国会下议院副议长的威信，必须停职接受调查，以维护国会威信。