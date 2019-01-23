每周不辞劳苦赶回乡布置．游子为玉射披春装 因为爱，所以无怨无悔为家乡付出一片爱！

东甲县玉射老镇上的“灯圆人团圆”的灯饰设计即映入眼帘，也是整条老街灯饰最吸睛之处。（图：星洲日报）

（柔佛．东甲22日讯）因为爱，所以无怨无悔为家乡付出一片爱！

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东甲县玉射数名在新加坡工作十多年的游子，特召集同在新加坡工作的“家人”为家乡添春装，并抽出3个星期的周末下班后，虽得承受舟车劳顿之苦，仍要赶回家乡为春装赶工，以呼吁更多游子回家过年。

出钱或出力．村民展现爱家精神

游子们不辞劳苦特地从彼岸赶回家，且是在傍晚约7时开始展开老街布置工作，直至隔天凌晨4时为止，此种爱家精神深深感动了乡亲父老，大家有钱出钱、有力出力，展现小镇居民力量大的可贵！

自两年前开始，长年在新加坡工作的游子便发动了为家乡布置春装的筹募活动。今年延续了去年中秋水上月亮舞台的精神，不仅老街的灯笼以“灯圆人团圆”为看点，花样更胜往年之外，一座“情人桥”延伸至河畔的岸上，也由七彩灯饰打造成具有满满爱意的浪漫空间，让人感受到玉射浓浓的春意洋溢着无限爱，非常暖人心。

迎接己亥年之际，当您从玉射大路转入老街镇上，映入眼帘的便是超过1000个的灯笼高挂挂，且“灯圆人团圆”之看点设在中央，配以七彩灯衬托，加上有花样的装置，可见玉射人下足不少巧思。

一班游子与居民连续3个星期的周末与周日，从傍晚约7时开始装置灯饰直至凌晨4时，为的就是要让玉射更具春的气息，一颗热爱家乡的精神可嘉。（图：星洲日报）

华灯初上之际，居民站在小河旁垂钓，抛开了尘嚣纷扰，心情也变得不一样了。（图：星洲日报）

位于河畔的俗称情人桥，装饰得仿佛是一条灯海隧道，走在其中让人感受到几许浪漫氛围。（图：星洲日报）

心型灯饰设在玉射河畔，让人走过了“情人桥”，就能与心相许。（图：星洲日报）

财神手捧金元宝欢迎你

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直至老街河畔的交界路口，两大充气财神模型手捧着金元宝，配以灯光字板“玉射欢迎您”，除了迎接回家的游子们，也欢迎外地人玉射走走看看。

再走向玉射河畔，原已荒废数十年的地段，去年经过居民展开大规模清洁运动后，得以让俗称的“情人桥”重现。

在这个即将来临的春节，河畔蜕变得更有爱。

廖于洲：盼更多玉射人回家过年

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筹委会主席廖于洲（39岁）离乡背井到新加坡从事电脑软件行业已逾十年。

他受访时向星洲日报《大柔佛》社区报表示，多年以来每到春节，在家乡虽可见红灯笼，不过，却无法让人感受到浓郁节庆气氛，为此，3年前他便发起家乡人网上筹款装置家乡春装，就这样做起来。

“我们这样做，纯粹就是要更多玉射人能回家过年，感受家乡不一样的春节气氛。”

他强调，他们这班游子都不是装置灯饰的专业人士，大家很乐意于周末下班后，直接从新加坡赶回家亲手布置，隔天再回到工作岗位，而他本身是于周五放工后便回到玉射。

他指出，过去两年仅是布置老街，今年则延伸至河畔的美化，为此耗了3个星期的3个晚上时段，较往年多了一晚。

他说：“要召集足够的款项并不容易，加上我们的能力和人手有不足现象，可是，我们坚持要为玉射带来浓浓的新年气氛。现在任务完成，看到不错的效果，那种满足感是金钱买不到的。”

他不否认，自从有了老街灯笼装饰，不少游子在春节回家的时间变长了，若遇到非得回到工作岗位不可，仍会趁周末下班后再赶回家与家人朋友团聚。

邱志勇：首办大年初一新春晚会

玉射村长邱志勇表示，那是玉射社区发展管理委员会自成立以来，首次配合并给予该班年轻人协助，以让今年玉射的农历新年首次于大年初一晚上举办新春晚会。

他指出，其实早在约20年前，当地便有一群居民为老街装置红灯笼，之后便停顿。

“近3年来就有了这班年轻人自动自发号召募款和工作，所以，居民们就要给予他们的心意大力支持。”

他也强调，一个村镇，要有如此有付出的团队，精神令人敬佩。

他希望村镇里的居民也能有一支团队，以便日后举办任何活动更为方便。

对于筹委会在脸书专页上宣布，今年将会是他们最后一年为家乡进行布置工作，并期望有人能够接手办下去，邱志勇相信，只要有财力和人力，这班年轻人还是会站出来为家乡付出的。

田庆尧：用实际行动美化家乡

田庆尧同是在新加坡工作，他主要负责接驳电源工作，是整个装饰团队扮演举足轻重角色的人物之一。

他对于参与此项工作感到很有成就感，他说：“我们虽然是通宵赶工，很累，但是，能够以实际行动来美化和照亮家乡，我有幸能够参与其中。”

这是我们的家，就有责任去爱护它，让它更美丽，这就是田庆尧一颗对家乡付出最真的心。