5州巡回展出‧台升学博览会3月5开跑 由马来西亚台湾教育文化协会主办，台湾侨务委员会指导的“2019台湾高等教育升学博览会”（Study in Taiwan），订于3月5日至10日在5州举行巡回展，鼓励更多青年学子赴台深造，提高人文素养及教育水平。

马来西亚台湾教育文化协会订在3月举行巡回全国5场“2019年台湾高等教育升学博览会”，估计吸引逾万名学生和家长到场。前排左起为林日汉、张翠琳、蔡利源、林兴南、丁重诚、马秋南、张俊均、戴庆义、蔡淑敏、黄厚赐及刘纯。（图：星洲日报）

（吉隆坡22日讯）由马来西亚台湾教育文化协会主办，台湾侨务委员会指导的“2019台湾高等教育升学博览会”（Study in Taiwan），订于3月5日至10日在5州举行巡回展，鼓励更多青年学子赴台深造，提高人文素养及教育水平。

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这也是该会连续7年举行的升学博览会，今年共吸引台湾32所优秀大专院校参与，5个巡回展次地点包括吉打亚罗士打吉华国民型华文中学二校、槟城北海钟灵国民型华文中学、霹雳太平华联国民型华文中学、吉隆坡甲洞卫星市国民中学及吉兰丹哥打峇鲁中华国民型华文中学。

32所大专院校参展

该协会会长马秋南今天在新闻发布会上说，今年有近40所大学提出意愿参展，最后遴选32所大专院校，届时有60位相关大专院校师长将到现场讲解课程，欢迎莘莘学子和家长踊跃出席。

上述博览会承办单位有吉华国民型华文中学二校董家教协会、槟城钟灵中学董事会、霹雳太平华联国民型华文中学董家协、甲洞卫星市国民中学家教协会及吉兰丹中华国民型华文中学董家教协会。

马来西亚国民型华文中学校长理事会为全国协办单位，各州教育厅、中学华文教师联谊会、数州留台同学会及多所中学董家教协会联协各州埸次。

Kojadi提供贷款咨询

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马秋南说，主办单位为提供更多协助，特别与星洲日报合作为带来超过330万令吉由多所台湾大学联合提供的升学奖学金供申请，此外，也邀请大马教育贷款机构Kojadi到现场为在升学经费上有需要协助者提供资询。

上述巡回展开幕礼订在3月8日在吉隆坡甲洞卫星市国民中学（SMK Kepong Baru）礼堂举行。

驻马台北经济文化办事处教育组组长张俊均说，马来西亚台湾教育文化协会多年主办上述升学博览会，取得很好的成绩，为更多学生开拓新的升学管道。

鼓励学生赴台深造

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马来西亚国民型华文中学校长理事会主席林兴南说，该会全力支持上述升学博览会，鼓励学生赴台深造，因为台湾的教育水平很高，可谓百花齐放，充满活动。

任何询问可联络该会秘书史埃维小姐，电邮：[email protected]、手机：012-6700975或浏览该会脸书：“马来西亚台湾教育文化协会”。

出席者有马来西亚台湾教育文化协会顾问拿督丁重诚、刘纯、雪州中学华文教师联谊会主席戴庆义、吉隆坡甲洞卫星市国民中学家教协会代表蔡利源、校长张翠琳、吉打州吉华二校国民型华文中学校长蔡淑敏、霹雳州太平华联国民型华文中学校长黄厚赐及吉兰丹州中华国民型华文中学校长林日汉等。