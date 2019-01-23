达鲁哈纳建遗产博物院.打造旅游景点 砂公用事业部助理部长阿都拉曼披露，达鲁哈纳区(Darul Hana)规划建设遗产博物院

砂公用事业部助理部长阿都拉曼朱乃迪（左）参观达鲁哈纳区房屋设计蓝图。

（古晋22日讯）砂公用事业部助理部长阿都拉曼披露，达鲁哈纳区(Darul Hana)规划建设遗产博物院，以打造旅游景点吸引游客来。

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“砂政府积极规划达鲁哈纳区，通过资源策划单位以在该区进行规划，包括进行园艺和河畔设立经商活动，同时也设立遗产博物院，介绍该区过去和现在发展历程。”



他称，该区将打造为旅游区，通过建设遗产博物院，展示当地历史背景资料，以让外人和游客来观光。



建屋安顿13甘榜家庭



阿都拉曼朱乃迪今日巡视达鲁哈纳区房屋发展项目及聆听汇报后，召开新闻发布会时如是说。



他表示，达鲁哈纳区发展计划项目于2011年开始，先建设清真寺、基本设施、沟渠等，该区也涉及13个甘榜的家庭。



“为安顿13个甘榜的家庭，也建设房屋，砂房屋发展局正在该区兴建564间房屋，目前第一阶段发展是在敦沙拉胡丁桥两旁地段进行，预计第一阶段房屋将于2020年竣工。”

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也是班带达迈区州议员的阿都拉曼朱乃迪说，他多次与相关政府机构开会，包括资源策划单位、房屋发展局、土地及测量局、砂土地保管及发展局。



据他了解，13个甘榜共有2640户家庭，所建设的房屋是给原有家庭，额外涉及的家庭则获提供另外的房屋发展计划，初步鉴定在古晋双溪柏达勿区建新房屋。





