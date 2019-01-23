一头熊．返乡过节公路塞，慢慢来，比较快！ 转眼间农历新年又悄悄靠近了，这一年一度的华人传统大节日，身在外地工作或求学的游子纷纷回乡过年，可想而知，路况又势必会水泄不通，车辆大排长龙。

转眼间农历新年又悄悄靠近了，这一年一度的华人传统大节日，身在外地工作或求学的游子纷纷回乡过年，可想而知，路况又势必会水泄不通，车辆大排长龙。

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然而，若您是驾驶人士之一，请务必对自己提醒一句：“慢慢来，比较快！”

没错，就是这一句“慢慢来，比较快”，才是让人安全返乡的关键。

在交通阻塞的情况下，最怕的就是一些缺乏耐性的司机，见到车道旁稍有空隙就想往前塞，以为这样就能让自己多前进一些，殊不知这样的鲁莽举动，往往只会加剧阻塞情况。

每当节日来临，无论是政府或非政府组织等机构，都会陆续举办公路安全运动，呼吁驾驶人士要安全驾驶。其实所谓的安全驾驶，笔者认为关键就在于“耐心”，一旦驾车人士感到“急躁”不耐烦，往往就会失去冷静的判断，而凭着一股脑热地猛踩油门冲刺。

然而，我们都有义务警惕自己，公路是让所有人共用，一旦自己的任性冲动酿出车祸，势必会祸及其他无辜的公路使用者，更会连累其他所有人，也都因为这一起车祸而造成交通大阻塞，全被塞在车龙之中动弹不得。

让我们在开车出发前扪心自问，您愿意让自己成为这样的人吗？答案很明显的，当然是“绝不”！

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若担心遇上塞车路况，大可将预定的出发时间提早一小时，甚至两小时，或者在补充足够的睡眠后，选择在凉爽的深夜里开车，这都是避开塞车的法子。

回顾过去的新闻，节日期间总会发生许多不幸的车祸事故，然而这都是可避免的“人为因素”悲剧，只要人人多付出一分耐心，为自己也为他人着想，勿忘安全第一！谨记、再谨记！