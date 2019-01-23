下周一前报到·沙187新教师入职 （亚庇22日讯）187名沙巴新教师今日正式接获聘书，须在下周一前到被指定任职的小学报到，展开他们的小学教师执教生涯。

沙巴教育局总监米斯提琳（前排左五）与187名获得聘书的新教师们合影。

（亚庇22日讯）187名沙巴新教师今日正式接获聘书，须在下周一前到被指定任职的小学报到，展开他们的小学教师执教生涯。

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小学本土教师比例86.8％

沙巴教育局总监米斯提琳拉丁今日表示，随著该187名来自沙巴本土的新教师加入，如今在州内小学执教的沙巴教师比例，已达86.8％。

她有信心，州教育局能在设定的目标期限前，即2021年之前，达成在州内执教的教师有90％是沙巴人的目标。

米斯提琳说，州教育局了解到州内城市和乡区教师人数之间有差异鸿沟，较为城市化的县区往往会出现教师人数过多的情况，反之乡区却会面对教师不足的问题。

“这次新教师的分配，我们也会把城乡之间的教师人数差异情况，以及各县对各个科目教师的需求，纳入分配教师的考量中。”

米斯提琳今日在沙巴联邦行政大厦礼堂，出席州教育局颁发聘书予今年度首批新执教的小学教师予上述187名新教师时，在致词时这么表示。

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依科目空缺分配各地

这批刚从师训学院毕业的新教师将会按照他们主修科目，以及各县所需要的教师人数，被分配至州内各地的小学执教，填补这些学校所面对的教师空缺。

他们都是教导英语、嘉达山杜顺语、数学、伊斯兰教育、学前教育、音乐课、体育课、特殊教育及其他等科目的教师。

此外，米斯提琳也提醒这些新教师，应秉持教师应有的专业和职业操守，以及遵守教育法令及教育部通令的知识，维护教师们的专业精神和形象。

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她也鼓励这些新教师，若有机会的话应继续提升知识和水平，到高等教育学府攻读硕士及博士课程，加强本身的学识。