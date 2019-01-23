杨美盈．不经一番寒彻骨哪来梅花扑鼻香 我们刚告别了2018年，一个对全马人民都富有历史意义及充满回忆的年份，我们在这一年里，共同见证了我国平稳实现独立以来第一次政权轮替，人民透过成熟的民主程序达成改朝换代的愿景。

我们刚告别了2018年，一个对全马人民都富有历史意义及充满回忆的年份，我们在这一年里，共同见证了我国平稳实现独立以来第一次政权轮替，人民透过成熟的民主程序达成改朝换代的愿景。

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2018年5月9日，将会永远记载在马来西亚的历史里，相信当天所有参与第十四届全国大选的朋友们，也将会永远记得自己对国家所作出的选择。

509是大部份国人创下的巨大成就，也是选民给予新政府的巨大委托，迈入新的一年，大家对于新政府领导下的新马来西亚也一定抱有更高的期望，无论是在政治或日常生活上，都希望能比往年更稳定、更美好。

对于希盟政府的执政团队而言，我们将会继续打击贪污、反击种族政治及宗教极端主义，也会致力刺激经济成长，营造亲商环境以让国民共享繁荣，一起走出困境。

在国家管理上，联盟政府将会秉持公正原则，推行廉政良政，恢复司法主权及独立，推动改革措施，重建我国过去60年逐渐被破坏的政府体系，让我国能够以全新姿态在国际舞台站稳阵脚。

经济方面，在过去的国内贪污问题及外围因素夹攻下，我国的经济状况已被严重破坏，但是政府还是会肩负起搞好国家经济的责任，谨慎管理国家财务。

政府在《2019年经济展望报告》中预测，今年的经济有放缓的风险，这是因为政府需要纠正之前政府在管理经济上所留下来的失误，加上中美两国的贸易战恶化及全球贸易增长放缓。

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然而，政府有信心在这个充满挑战的一年，靠着国内生产总值及内需的推动，我国能够应对经济下行的考验。

在过去多次的全球经济风暴中，就算有无数昔日风光无限的大企业大公司倒闭清盘，但依然还是会有人欢喜有人愁，总是会有企业及商家能够在乱世中异军突起，挺过风暴，成为最后的赢家。

这些企业成功的原因，就是他们知道自己是在做什么样的企业、擅长自己本行的企业、成功转型的企业，当其他企业在面对萎缩时，这些企业恰恰就将风暴当成驱动器，积极拓展市场，渔翁得利。

以美国迪士尼公司为例，在美国大萧条期间，许多人失去了工作，也看不到前景及希望。迪士尼公司就在这段期间创作出《三只小猪》动画并获得了奥斯卡奖，动画中的歌曲《谁害怕大灰狼》（Who’s Afraid of the Big Bad Wolf?）成为了美国人与大萧条搏斗的励志歌，这也造就了迪士尼公司的声望及知名度在大萧条时代与日俱增、如日中天。

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当时很多人认为娱乐业无法挨得过大萧条，因为娱乐活动的消费是一种奢侈品，没有人会在萧条时期花钱买娱乐。但是，迪士尼公司就看准人们在艰难的日常生活中，需要有一个逃离、遁世及激励的出口，因而成功在萧条时代崛起。

我认为，私人企业在应对经济挑战的年代，要更加提升对于市场的敏锐度，就算在最坏的环境下也能做到最好的投资（Investment），如果有经济能力的企业选择在经济放缓的时候原地踏步或故步自封，那他们很大可能就会被其他突破逆境、成功进取的公司所取代。

工商界也必须透过企业改革与创新（Inovation），为企业注入新能量，趁机接受新科技，确保提高生产力和竞争力，或改良过往的经营模式，开发新的企业文化，以期摆脱泥沼，阔步向前。

对于企业而言，网络与人脉是经营的要素，在资讯科技发达的今天，如何整合（Integrations）手上的人脉及网络，为企业提供最大的效益，是非常值得探讨的；而最重要的当然就是诚信（Integrity），一间做得到君子爱财取之有道的企业，无论面对多么棘手的情况，都能靠着累积下来的信用而渡过难关。

我并不是生意人，但是身为马来西亚的一分子，我会尽我所能为国家思考及执行应对危机的一切方案，我也希望所有马来西亚的大小商业企业家们，能够研究及贯彻4I理念，共同在全球经济放缓的时候让马来西亚逆势而上。

在马来西亚换政府的第一年里，我们都在努力的为国家拨乱反正，遇上经济前景低迷，我们更要努力寻找新机，只要大家抱着明天会更好的信念一起向前迈进，我相信马来西亚一定能够更美好。

不经一番寒彻骨，哪来梅花扑鼻香。新年快乐！