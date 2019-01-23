古晋星洲周六日大派送.剪报头到盛安可换麦片 砂拉越星洲日报新年大派送活动定于本月26日（星期六）下午2时30分及27日（星期日）早上11时，在古晋的马当石角路的盛安贸易（Ozora Trading Sdn Bhd）举行

盛安贸易董事林丽卿（左四）移交礼品给星洲日报南砂区业务促进主任黄立达；左为星洲日报南砂高级区经理杨青；右为星洲日报古晋区发行部主任张镇兴。

（古晋22日讯）砂拉越星洲日报新年大派送活动定于本月26日（星期六）下午2时30分及27日（星期日）早上11时，在古晋的马当石角路的盛安贸易（Ozora Trading Sdn Bhd）举行，每天限量送出250份，直到存货送完。

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星洲日报和盛安贸易联办的大派送活动，读者只需收集本月23日至27日的两张封面青色报头，再缴交1令吉40仙即可兑换一包3合1 Morning Good巧克力麦片（15条）。



同时，盛安贸易定于1月25日至27日早上8时30分至晚上7时举行大促销，所出售的产品以不锈钢及塑料家庭用品为主，特定产品以超低价出售。民众也可在期间以特价购买三合一 Morning Good巧克力麦片。



想要获得好康，民众受促把握机会，派送地点在盛安贸易，地址Plot 1，Block 8，Lot 404，Jalan Matang-Batu Kawa，93250 Kuching。电话是016-8889612或011-10789613。









符合条件的《星洲日报》读者，即可在本周末兑换一包3合1 Morning Good巧克力麦片，每天限量250份，直到存货送完为止