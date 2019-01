赛哈密打脸赛沙迪·非第三位上《唇枪舌剑》大马人

(吉隆坡23日讯)土团党选举委员会主席丹斯里赛哈密今日打脸青年及体育部长赛沙迪,指他本身曾上过英国广播公司(BBC)《唇枪舌剑》(HARDtalk)访谈节目,暗喻后者不是第三位上《唇枪舌剑》节目的大马人。

赛沙迪日前在访问伦敦期间,上了《唇枪舌剑》(HARDtalk)节目的访谈。他随后​在推特发文说,他是继首相敦马哈迪和公正党主席拿督斯里安华之后,第三位上《唇枪舌剑》访谈的大马人。

也是前内阁部长的赛哈密接受媒体访问时表示:“让我纠正实情(赛沙迪)。我曾于2000年上过《唇枪舌剑》访谈节目,而且是在新马来西亚之前。”

在赛哈密回应后,也是麻坡区国会议员的赛沙迪后来纠正其推文说“其中几位继拿督斯里安华和敦马哈迪之后接受《唇枪舌剑》访谈的大马人。在访谈中提到大马与英国、欧盟、共和联邦及亚洲国家的外交关系,以及大马在国际舞台的角色。”

赛沙迪的访谈录影将于周四中午12时30分在BBC(Astro512频道)播出,同日下午5时30分及晚上11时30分重播。另一个重播时段则在过五下午2时30分。

BBC Hardtalk, bismillah. Wish me luck!



It’s truly an honour to be the second Malaysian, after Tun Dr Mahathir to be on BBC Hardtalk. I want the world to know that Malaysia, once again is the tiger of Asia.#YouthPower pic.twitter.com/I74h1UAH7f