年关近价格涨．热门鱼虾贵了40% 尽管大部份的鱼量供应充足，但因年关逼近，本地市场一些特别受欢迎的鱼虾价格也受到波动，涨幅平均在30至40%左右，与去年持平；受访的商贩预计，若渔获量未有大量增加，鱼虾价格在更临近农历新年时还会再涨。

鱼贩李明煌透露，石斑鱼是在农历新年期间，民众吃火锅时普遍会选用的鱼肉。（图：星洲日报）

（柔佛．新山22日讯）尽管大部份的鱼量供应充足，但因年关逼近，本地市场一些特别受欢迎的鱼虾价格也受到波动，涨幅平均在30至40%左右，与去年持平；受访的商贩预计，若渔获量未有大量增加，鱼虾价格在更临近农历新年时还会再涨。

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在农历新年期间特别受落的鱼类，包括石斑鱼、红枣鱼、白鲳鱼、红斑鱼等，这些鱼的价格涨幅基本上与去年相去不远；至于斗鲳这类在农历新年期间的“热门鱼”，价格涨幅几近100%，目前每公斤售价介于180至200令吉。

明虾的价格则涨20%左右，大只虾的价格每公斤介于100至120令吉；苏东的价格也较平日涨逾10%，目前每公斤介于40令吉左右。

受访鱼贩表示，今年渔获较去年要少，但涨幅同比去年，并无太大变动。

有鱼贩受访时也指出，今年的市场买气又较去年差，加上如今的年轻人都趋向到餐馆用餐，因此许多主妇都减少购买量，囤货情况也少了。​

李嘉诚：斗鲳涨幅最明显

鱼贩李嘉诚（23岁）受访时说，本地鱼的价格在年关时都会出现涨幅，其中又以斗鲳价格最为明显，目前每公斤售价在180至190令吉之间。

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“石斑、红枣的价格也有涨个20至30%，像石斑鱼，现在每公斤售价在50令吉左右；红斑鱼的价格也因为货量少而涨30%左右，每公斤要100令吉左右。”

“外地鱼”价格不受影响

他表示，来自印尼等地的“外地鱼”价格则不受影响。

他指出，苏东的价格在本月头，一度涨至每公斤45至46令吉，如今已跌至每公斤40令吉左右，但这价格与平日相比，仍贵4、5令吉左右。

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红枣鱼、石斑等颇受华人喜爱的鱼类也出现涨幅。（图：星洲日报）

商贩预计，若渔获量未有大量增加，鱼虾价格在更临近农历新年时还会再涨。（图：星洲日报）

明虾是农历新年期间受欢迎的海鲜之一，价格上涨约20%。（图：星洲日报）

张之强：消费者买气不如往年

鱼贩张之强（54岁）受访时说，今年的市场买气又较去年差，许多家庭在购买鱼虾时，数量都不如往年，消费者大量囤货的情况也不多见了。

“今年的涨幅和去年农历新年期间差不多，没有大幅度的增长，但市场还是不景气，可能要更接近农历新年时，才会看到市场热气来吧！”

供不应求料再涨价

他也相信，除非渔夫有大量渔获，否则鱼虾的价格在农历新年更靠近时还会再迎来一波“涨潮”。

“捕鱼就是看天吃饭的，渔获多，价格自然就会下调，供不应求价格就走高。相比起外海捕捉的鱼虾，养殖的就便宜近半。以虾为例，养殖的虾每公斤在50至60令吉左右，海虾的价格每公斤是100至120令吉左右。”