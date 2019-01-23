魏家祥：去年税收大增主因‧“油价大起林冠英也有功？” 马华总会长拿督斯里魏家祥指出，我国的税收大增主要原因在于2018年国际油价大增，难道国际油价大起，财政部长林冠英也有功劳？

（吉隆坡22日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥指出，我国的税收大增主要原因在于2018年国际油价大增，难道国际油价大起，财政部长林冠英也有功劳？

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戳破林冠英说词

他今晚在脸书贴文《戳破林冠英》说，公司税是以公司的财政年（Financial Year）来计算。举例，一家公司的财政年若始于2017年7月1日，其财政年就为2017年7月1日至2018年6月30日。

他指出，希盟2018年上台执政约为7个月，况且财政年也不一定落在希盟执政时期，林冠英如何能说这是希盟的功劳呢？

他说，即使退一步以一家以1月1日至12月31日为财政年的公司来说，2018年初分期支付的公司税额，是以不少过2017年公司盈余的85%来计算，并在第6及第9个月进行调整。

“换言之，首6个月，以及之后第7至第9个月份期支付的公司税额，大部份都以国阵执政时期的经济表现来进行估算，林冠英又如何能说这是他的功劳呢？”

SST征税范围3月扩大

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另外，魏家祥说，关税局总监宣布，3月1日起服务及销售税（SST）将扩大征税范围，洗衣店、主题娱乐公园等也要开始征税。

他说，当初希盟承诺SST不会加重人民，尤其B40群体的经济负担。“难道林冠英觉得B40群体不会到主题公园玩乐，不会光顾洗衣店吗？征收人民的税，然后把钱放在第三国产车吗？”

“为何每每有利消息，林冠英就快快跳出来揽功；而如同扩大征税范围的不利消息，他就闪一边，交由关税局总监宣布呢？”