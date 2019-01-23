获世界卓越品牌特别奖．黄秋生：没想到玩这么大 黄秋生来马出席凯优影视开幕礼，意外与资深武术指导周强双双获颁“The BrandLaureate世界卓越品牌特别奖”，让他惊喜不已，自觉这个奖太伟大，自己担当不起，坦言“我完全没有任何感想，因为不敢想，这个奖是曼德拉拿的，他要坐牢才拿的喔，太大太重了！”难道怕坐牢？“我就是怕！”之后还搞笑的拍打了桌子几下touch wood。

黄秋生对自己来马竟然拿了一个曼德拉也曾获颁的奖项，让他谦称“这个奖太伟大了，我想都不敢想！”（图：星洲日报）

（八打灵再也22日讯）黄秋生来马出席凯优影视开幕礼，意外与资深武术指导周强双双获颁“The BrandLaureate世界卓越品牌特别奖”，让他惊喜不已，自觉这个奖太伟大，自己担当不起，坦言“我完全没有任何感想，因为不敢想，这个奖是曼德拉拿的，他要坐牢才拿的喔，太大太重了！”难道怕坐牢？“我就是怕！”之后还搞笑的拍打了桌子几下touch wood。

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他表示，受邀来马之前知道主办单位确实要颁奖给他，但他以为是终身成就奖、退休奖之类的老人奖，“没想到他们玩这么大！”还笑言“知道后很想转身就走人了！”

因在2014年“雨伞运动”期间，公开发表反对警察暴力言论，而被贴上挺占中标签的黄秋生，近年电影产量大减，问他可有考虑来马拍戏？

他说：“想啊！但没人来找我拍，听说是怕进不了中国，但最近我有部戏在中国上着啊！”证明自己并未如传言所说被中国打压，他有点不服气说“但大家都觉得我有问题！”还比喻“大家都说夜晚有鬼，其实根本就没有鬼！”又自喻自己目前的处境很“诡异”，“其实我是个传说，是一个legend，传说就是不真实的！”

有否想尝试打破禁忌到中国？他即以“我不习惯吃太油腻的东西，担心他们的油来自他处，怕肚子痛”否决这个可能性。

黄秋生喜欢槟城想置产

黄秋生去年曾在槟城拍摄电影《失眠》，这次来马虽然只是拿奖，但行程却很匆忙，他直言1年前在槟城很愉快，“我很喜欢槟城面向海的环境，还可以吃nasi lemak、雪花啤酒、虾面、咖哩……”，会否考虑在槟城置产业？“我也想啊！如果有钱的话！只要有人找我来这里多拍几部戏，我就真的会在槟城买楼了！”

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黄秋生（左三）和周强（右三）从The BrandLaureate世界卓越品牌主席丹斯里莱纳阿托夫（右二）和奖项创始人兼总裁KK佐汉博士（左二）手上接过The BrandLaureate世界卓越品牌特别奖，左一为严积威；右一为周云冰。（图：星洲日报）

想开拍大马橡胶园鬼故事

自招不会主动找投资商

其实黄秋生有个发生在大马橡胶园的爱情鬼故事，却苦无机会开拍，他坦承不会主动去找投资商，“我什么都不会去理，也不会去应酬老板，所以我才会这么霉咯！”

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大马媒体要他透露更多关于该鬼故事的内容，或许消息曝光后，会有投资商感兴趣呢？他原本还讲得兴致勃勃，却突然打住：“不告诉你们！等下没有找到投资商先给人拍了！这种陷阱我中太多次了！”

他想去英国发展，日前还参与一部英国舞台剧的试镜，但他表示希望应该很渺茫，“即使可以我也会推掉，因为觉得自己handle不了，要讲大量英语了，我也只是想试下自己的能力而已。”但7月份他会参与香港一部舞台剧的演出。

过退休生活

至于电影部分，他说少了中国市场，很多人都没再找他演戏了，“我在香港的剧团已经结束经营了，现在的重心就是退休生活，天天开心生活，每天拥有优质睡眠品质！”