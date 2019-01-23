刘华才：人资教部应开会‧探讨提升技职教育 民政党主席拿督刘华才指出，技职教育与培训课程非常重要，因此呼吁人力资源部与教育部沟通及进行跨部门会议，探讨如何提升技职教育与培训课程。

（雪兰莪‧沙登22日讯）民政党主席拿督刘华才指出，技职教育与培训课程非常重要，因此呼吁人力资源部与教育部沟通及进行跨部门会议，探讨如何提升技职教育与培训课程。

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他说，不少民众对技职教育与培训课程仍有错误观念，认为培训课的文凭属二等文凭，因此呼吁政府提高民众对该课程的意识，并提倡民众报读该课程。

“政府甚至可以考虑日后让学生以技职教育与培训文凭进入我国政府大学，就读学士、硕士或博士课程。”

他也希望政府勿将产量作为关键绩效指标（KPI），应以结果为导向，让学府培训的学生能应用知识，在职场上发挥。

刘华才今日在该党技职教育与培训课程基金颁发仪式的新闻发布会上说，该党在该党中小型企业发展局顾问丹斯里宋兆雄的倡导下成立技职教育与培训课程基金；该基金的10万令吉用以鼓励技术人员深造，直至获得大马技术文凭。

他说，该基金也开放让大马人申请，但将专注于B40及M40群组，特别是有意就读技职教育与培训课程，但财务能力欠佳的城市地区M40群体。

他指出，该笔援助金包括报读课程所需的300令吉及申请者获得文凭为止的费用，但会以个案处理。

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民政党中小型企业发展局主任陈汉荣说，该党走向民众到全马宣传此事，截至去年12月31日有逾2000人申请，反应令人鼓舞，并透露日后将到北马宣传。

出席者包括民政党中委张福发、中小型企业发展局秘书涂美玲、财政黄吉产及煜达工业机件有限公司执行董事黄宏友。

28日摆金猪迎新年

刘华才说，民政党将于本月28日在总部摆设金猪仪式以迎接2019己亥年，展示各族应该互相尊重及传承中华文化。

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“猪是十二生肖之一，是中华文化的一部份，所以我们觉得这是其他友族同胞必须给予的尊重的环节，我们不谈宗教及国家大事，这只是传承中华文化。”

此外，刘华才受询问时表示，目前决定民政党是否上阵士毛月州席补选尚言之过早，该党正处于首个阶段，即分析该党上阵补选的利与弊及收集当地选民民意。

“民政党日后参与任何活动或选举都会以党旗帜上阵，因此必须了解人民对民政党的了解及接受度。”