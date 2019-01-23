女子遇网络诈骗．贷款开店被骗2千 36岁托儿所女业者称遇上网络诈骗集团，原想通过网上借贷机构办理5000令吉贷款开设内衣实体店，最后却落得一场空，不仅未拿到贷款，还损失2000令吉，并遭对方在社交媒体抹黑。

36岁托儿所女业者遇上网络诈骗集团，被骗2000令吉符文濠（左）陪同王女士召开新闻发布会，呼吁各界别轻意相信网上贷款服务，以免掉入老千圈套。（图：星洲日报）

（柔佛．新山22日讯）36岁托儿所女业者称遇上网络诈骗集团，原想通过网上借贷机构办理5000令吉贷款开设内衣实体店，最后却落得一场空，不仅未拿到贷款，还损失2000令吉，并遭对方在社交媒体抹黑。

广告

来自乌鲁地南的王女士今日在地不佬区国会议员钟少云特别助理符文濠陪同下召开发布会，希望借此提醒民众小心提防诈骗集团，勿相信对方甜言蜜语。

王女士：对方自称合法贷款公司

王女士透露，她已先后报警3次。

她是于去年年底掉入上述诈骗集团陷阱。

她指出，她除了经营托儿所生意，也在网上售卖内衣。她于去年5月加入某个贷款脸书群组，而后于去年11月开始联系群组内的“贷款机构”。

有关贷款机构自称是合法的贷款公司，与她联系两名男子，一人洋名为约翰，一人的脸书账户则以女性名字注册。

广告

贷款程序须通过信用测式

她于去年年底向这两名属同家借贷机构的男子商谈借贷事宜。有关贷款程序必须先通过一项信用测式，即对方先汇2400令吉进入她银行户头，借贷者必须在指定期限内连同600令吉的利息，总计需缴还3000令吉。

当她的银行户头获得对方存入2000令吉后，她准备在一星期后还清。但对方以种种理由拒收。不过，她最后仍坚持还清。

她表示，见对方情况有异，她开始惊觉这将是个无底洞，为诈骗陷阱，因此，在先后缴付600令吉、2200令吉、600令吉，以及600令吉之后，即总数4000令吉之后，她不再理会对方。

广告

她说，来到去年12月尾，一笔来历不明的500令吉突然汇入她的银行户头。

为安全起见，她特地把钱反汇回对方户头。

男子贴文抹黑她欠款不还她继说，到了今年1月，相信是来自同一个诈骗集团的华裔男子在脸书发放假消息，在她个人脸书和托儿所脸书，贴文抹黑她欠款500令吉不还。

不仅如此，对方还拨电连番恐吓。

1月4日凌晨，她的住家兼托儿所更被对方用大锁头锁起来。她已就此事报警。

她说，查案官于1月6日当场拨电给对方，对方被吓得即刻盖电话。自此没再拨电骚扰。

女子被骗走1万7600

王女士于事发后在脸书贴文澄清，接着有数名拥同样经历的网友联系她，而符文濠在这之前，也另接获数名受害者投诉，两方加计，有报案的受害者共有9人，每人被骗金额从2000令吉至上万令吉不等。

其中一名年轻女受害者原本想借1万令吉，结果掉入对方圈套，以3万令吉贷款为饵，被对方用测试信用方式，骗走1万7600令吉，最终只能“跑路”。

另有一名男子原本想借贷2000令吉，用摩哆车抵押贷款，摩哆车被诈骗集团骑走了，却什么也没拿到。

符文濠呼吁民众向合法贷款机构，如银行申请贷款，别轻意相信网上贷款服务，以免掉入老千圈套。