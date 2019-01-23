Tiger Beer向星洲日报拜年‧经典猪八戒惊喜亮相 马来西亚领先啤酒品牌Tiger Beer今日向星洲日报及光明日报拜年，以五种不同颜色的狮子呈献醒狮表演，并有《西游记》经典角色猪八戒惊喜亮相，为本报同事捎来新年喜庆气氛。

星洲日报及光明日报的同仁都争相与魅力四射的猪八戒留影。（图：星洲日报）

（八打灵再也22日讯）马来西亚领先啤酒品牌Tiger Beer今日向星洲日报及光明日报拜年，以五种不同颜色的狮子呈献醒狮表演，并有《西游记》经典角色猪八戒惊喜亮相，为本报同事捎来新年喜庆气氛。

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大马Heineken有限公司管理团队率领代表的旗下品牌，即Tiger、Heineken、Guinness、Anchor和Strongbow/Apple Fox的狮子前来星洲日报八打灵再也总社贺年，还有福禄寿星与猪八戒引狮接福，希望为大家来年招财招运。现场还有福禄寿星派发芦柑和红包，并有特别幸运抽奖，让本报同仁感受到喜气洋洋的农历新年气氛。

在移交一对以“星洲”提字的春联予星洲日报首席执行员许春后，大马Heineken董事经理罗朗德偕同销售总监温建良、市场营销总监吉里拉克斯尼、供应链总监亨克、融资总监斯拉德，以及企业关系与法律事务总监雷努卡，与星洲日报及光明日报的高层进行传统捞生仪式。

大马Heineken董事经理罗朗德表示，集团希望借此机会与星洲日报及光明日报的同仁一起迎接农历猪年来临，并希望大家一起门开富贵迎新春。

“Tiger Beer要大家新年讨个好彩头，所以准备了许多奖品等待大家赢取！只需在新年期间享用Heineken旗下佳酿，就享有获奖机会！”

即日起至2月中旬，凡在参与咖啡店、美食中心和中餐馆购买任何大瓶装Tiger Beer、Guinness Foreign Extra Stout或Heineken，消费者可确认瓶盖底，若附有“福”、“禧”和“猪”三种不同字体，即有机会赢奖，如幸运红包、独家麻将套装及福气瓷碗套装。

活动出席者包括星洲日报编务总监拿督卜佛海、总编辑郭清江、企业公关及业务促进部总经理陈金泉、广告代理副总经理文兆恒，以及光明日报副总编辑叶月眉。

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