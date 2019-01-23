首要媒体“大吉”访本报拜早年 首要媒体今日驾著“送Happy流动卡车”，带著吉祥物“大吉”玩偶来访星洲日报总社，与总社员工拜个早年，祝愿大家“诸事大吉颂Happy”。

（八打灵再也22日讯）首要媒体今日驾著“送Happy流动卡车”，带著吉祥物“大吉”玩偶来访星洲日报总社，与总社员工拜个早年，祝愿大家“诸事大吉颂Happy”。

广告

人们只需根据特定手势录制TikTok视频，或者回答相关问题，或者把活动照片上传至个人脸书（Facebook）和Instagram，并标签#cnysohappy，就能获得相关周边产品。

出席者包括首要媒体电视网络中文品牌及节目部总经理吴玲玲、电视网络策划与宣传部总经理锺篁达、电视网络广告市场部总经理李緧颐、艺人陈子颖、盛天俊、许亮宇、星洲媒体集团执行董事兼集团行销总监黄康元、星洲媒体集团执行董事兼星洲日报首席执行员许春、世华多媒体有限公司首席执行员邱天雄、星洲日报总编辑郭清江、星洲日报企业公关及业务促进总经理陈金泉等人。