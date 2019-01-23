周云冰“自肥”加亲密戏‧吴卓羲不怕传绯闻 到中国、香港发展逾10年的周云冰，回归大马成立凯优影视控股有限公司，在创业作《一起走过的日子》首挑大梁当女主角，并钦点“男神”吴卓羲当男主角，上演一段动人爱情故事，还当众要求导演高见加2场亲密镜头，似有自肥之嫌；而吴卓羲自言“百毒不侵”，不怕因合作而与对方传绯闻，“我拍过这么多戏，日久生情这件事是不会发生在我身上的！”

周云冰返马成立凯优影视，创业作《一起走过的日子》钦点自己很欣赏的吴卓羲担任男主角，该片将于3月在大马和香港取景。（图：星洲日报）

（八打灵再也22日讯）到中国、香港发展逾10年的周云冰，回归大马成立凯优影视控股有限公司，在创业作《一起走过的日子》首挑大梁当女主角，并钦点“男神”吴卓羲当男主角，上演一段动人爱情故事，还当众要求导演高见加2场亲密镜头，似有自肥之嫌；而吴卓羲自言“百毒不侵”，不怕因合作而与对方传绯闻，“我拍过这么多戏，日久生情这件事是不会发生在我身上的！”

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自捧当女主角

凯优影视今午举行开幕及电影《一起走过的日子》推介礼，并邀来众多香港艺人、导演前来助阵，包括影帝黄秋生、吴卓羲、邵音音、艾威、林熹瞳、导演李力持、导演陈荣照、导演何浩峰、导演梁柏豪、资深武术指导周强师傅、陈婉婷、高皓正、麦子云、刘天龙、陈建文等，大马演艺圈亦有陳美娥、陳美婷、甘家旗、陳松年等，近百艺人前来祝贺。

身为凯优影视执行董事的周云冰坦言，出道10年从未当过主角，第一次当女主角的心情有点紧张，并率直表示“还未当女主角是不会对演艺事业死心的”，创业作即自捧当女主角。她谓这次回来大马希望能好好发展大马的演艺事业，“大马演艺圈不容易，希望未来大马和香港能有更多配合！”

除了创业作《一起走过的日子》，凯优影视接下来的电影计划还包括周云冰伙拍惠英红的《回归》、今年开拍的《猎狐》及《暗枪》，同时也会开办艺人学院和开拓网络影视平台。

《一起走过的日子》另一位女主角是香港女艺人林熹瞳，她在戏里饰演周云冰的好友，两人戏外亦是好姐妹，这次对方返马创业，她亦义气相挺，“我们会陪同你一起走过这段日子。”