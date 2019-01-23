美元霸主地位稳固 根据国际结算银行（BIS），从2008年中到去年底，美国以外国家发行的美元公债及公司债总金额倍增，从4.299兆美元增加到9.564兆美元；同期以其他货币发行的国际债券额反而减少到5.672兆美元。

最新数据显示，美元在全球的霸主地位不但未受欧元及人民币的挑战，反而益发巩固。

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根据国际结算银行（BIS），从2008年中到去年底，美国以外国家发行的美元公债及公司债总金额倍增，从4.299兆美元增加到9.564兆美元；同期以其他货币发行的国际债券额反而减少到5.672兆美元。

欧元的国际流通性因欧债危机而大幅下降。人民币国际化成效也有限。中国2015到2016年为阻贬人民币，采取更严格的资金管制；现在因中国成长减缓，及美国加征关税，资金跨国流通的限制将更严。

富时集团数据显示，离岸人民币债券市场规模已萎缩；Swift银行网络的数字也指出，人民币在全球支付领域的比重下降。中国对各国提供的人民币换汇机制基本上都是有备无用，“一带一路”计划的参与国也未申办多少人民币贷款。

巴黎银行：美元已触顶

美最快下半年升息

巴黎银行预期，美元在去年第四季已触顶，今年美元将转弱，且联储局下半年才会启动升息。

法国巴黎银行财富管理部门举办2019市场展望媒体座谈会，法国巴黎银行财富管理亚洲区首席投资官（CIO）巴耶尼表示，去年相较于2017年，全球股市的投资报酬率多为负数，资本市场的资金也转趋紧俏。去年11月市场预期美国今年将升息2次，但现在对美国升息的预期已经大幅降低。

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他预期，美国联储局上半年将暂停升息步伐，且除非经济成长合乎预期，才可能会在下半年启动2次升息。

针对美元后市，他认为，美元汇价在去年第四季触顶，开始盘整后，新兴市场开始反弹，且表现优于全球，过去被压抑的印尼盾、巴西币雷亚尔等，过去3、4个月都强弹20%至30%。

因此他预期，今年资本市场波动度仍相当高，股市回报率相对温和，非美元资产表现会比较好。