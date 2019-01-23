汽车坠海全民心悬．这一吊心沉了 槟城大桥建竣以来第二宗连人带车坠海的罕见车祸，加上这3天来捞吊车辆的过程，以及期间出现的各类事件和情况，成了全城，甚至全国瞩目且引起议论纷纷的意外。

整辆车被吊起时的画面。（图：星洲日报）

（槟22日讯）槟城大桥建竣以来第二宗连人带车坠海的罕见车祸，加上这3天来捞吊车辆的过程，以及期间出现的各类事件和情况，成了全城，甚至全国瞩目且引起议论纷纷的意外。

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上述各类时间和情况，包括肇祸印青被警方指抽大麻、2段车祸录影曝光、肇祸者和死者原来是朋友，以及旧闻当新闻的“假新闻”（类似车祸被当成同一宗）、网民无礼批评搜救员后道歉、大桥大塞车等，甚至搜救行动期间，二桥却突然有人直播跳海幸获救，让原本就引起课题的人车坠海车祸，更受国人瞩目和引起广泛讨论。

上桥下海媒体争相跟进

学院生梅匀鉼（20岁）驾驶的休旅车，周日凌晨近3时在槟城大桥，遭印青友人驾驶但失控的丰田车撞翻落海，经过搜救队3天的搜寻及打捞后，汽车及梅匀鉼的尸体今午终于被打捞上岸。

事发后，全国各语文媒体也紧密跟进报道，从凌晨车子坠海开始，到隔日搜救队找到沉落海底的休旅车并尝试打捞但失败，到今午的第二次打捞，终于达成任务，记者们都随搜救队上桥下海，甚至还直播整个搜救过程，把现场最新消息提供个读者和网民。

昨早在搜救队还未捞起车辆时，社交媒体却出现指坠海汽车被寻获并捞起的消息，甚至被一家媒体引述报道，但该消息的内容和照片，被证实是2012年11月1日，类似车祸（首宗）的车辆被捞起的情况。

整辆车被吊起时的画面。（图：星洲日报）

车辆被锯开，移除尸体后的情况。（图：星洲日报）

涉祸车辆过后被送到大山脚警局调查。（图：星洲日报）

惊动槟首长探讨桥栏高度

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而在这两日，各家媒体也在脸书专页直播打捞休旅车的过程，读者也网民留言赞赏搜救队、讨论案情或议论纷纷。而其中一名华青因批评消拯员行动不力等，结果遭网民讨伐，其脸书户口也被举报至被封锁。他知错后，今早特地到槟消拯局道歉认错。

这起意外也受到槟首长曹观友的关注，他也在新闻发布会上，要求南北大道公司及槟城第二大桥公司，探讨是否需提高桥栏高度。

无论如何，这起意外，也随着休旅车及死者梅匀鉼的遗体被寻获，分别送去大山脚警局和诗不朗再也医院太平间，而告一段落。

至于意外中受伤的肇祸印青命运如何，以及车祸肇因等后续，还需警方更深入的调查，才能逐一揭晓了。

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死者家属与警员和太平间职员谈话。（图：星洲日报）

家人拒发言“交警方调查”

死者梅匀鉼的哥哥今晚在太平间受询时说，有关其弟弟匀鉼的事件，家属交由警方全权调查，他们不愿多发言。他也证实，匀鉼与肇祸印裔司机相识，两人是童年玩伴。

他也希望媒体能体谅家属悲伤，而家里还有年长双亲及长辈，还不能接受匀鉼年纪轻轻就已离开的事实，莫再做深入报道，让丧事平静地进行。

他也说，匀鉼生前确实在伯乐大学学院求学。

他表示，匀鉼的遗体将被领回家治丧，周四早上举殡，送往大山脚武拉必火葬场火化。

死者遗体今晚7时30分，由槟城中央医院法医法贞德位纳威解剖，晚上10时完成。

警方透露，死者初步鉴定死因是溺毙。