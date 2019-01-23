韩国去年成长2.7%6年最低 韩国银行指出，2018年韩国经济成长率为2.7%，连续两年未能破3，为6年来最低。

（首尔22日讯）韩国银行指出，2018年韩国经济成长率为2.7%，连续两年未能破3，为6年来最低。

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由于全球经济放缓，各界屡次下调韩国2018年的经济成长预期数字。

中美贸易摩擦持续，影响韩国经济发展的外部环境转趋严峻。国内方面，汽车等主要产业发展缓慢，主力之一的半导体市场需求未如预期，设备投资成长减缓，中小企业经营面临难关。

韩国国内生产总值（GDP）实际增长接近韩国银行去年10月的预测，但高于金融市场普遍预期，也在政府提出的2.6至2.7%内。各界普遍认为，韩国2018年经济成长很难达到2.7%。

统计显示，韩国2018年出口较2017年增加4%，为5年来最高，进口较2017年增加1.5%，制造业成长放缓为3.6%，建筑业较2017年减少4.2%，减幅为7年来最高，服务业增加2.8%。

政府支出较2017年增5.6%，11年来最高。民间消费增幅为2.8%，创7年新高。

建设投资减少4%，跌至1997亚洲金融危机后的最低水准，设备投资也创2008年华尔街风暴后的最低点。

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韩国银行指出，在半导体业带动下，韩国去年出口状况良好，与中国的萨德问题缓和，为服务业出口注入活力。