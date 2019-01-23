刘黄来．交通罚单制度沦为交易 东北警区总部日前举办交通罚单折扣50%活动，连续3天的活动让警方收到123万令吉的款项。

东北警区总部日前举办交通罚单折扣50%活动，连续3天的活动让警方收到123万令吉的款项。

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我国警方开罚单的效率非常高，每年开出的罚单都成千上万，但真正回收的罚款款额却很少，只有推出折扣50%优惠时，才能收到更多罚款。

民众得到折扣优惠，原本300令吉的罚款减剩150令吉；原本警方可能收不回300令吉的罚款，但民众主动缴付150令吉给警方（没鱼，虾也好？），看似达致双赢局面，皆大欢喜，是吧？

相信很多人把交通违规当作日常生活习惯。我们每日出门都会遇上不遵守交通规则的道路使用者，闯红灯、开车用手机、没戴头盔、违例停车、黄格停车等，大家已习以为常。

我有朋友从不会在红绿灯处停下摩哆车等绿灯，还有另一个朋友时常在开车时用手机打信息，更有一个朋友在开车时用手机写新闻。

他们好像当自己是三头六臂的，庆幸他们至今都还活着，亦没有害死人。

执法机构定下开罚单的规则，原意是以罚款制度来遏制民众违反交通规则，让民众不要把辛苦赚取的薪水，拿去付罚款，毕竟数百令吉的罚款，对于中低收入的民众来说，是笔不小的数目。

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不过，来到这个年代，或许真如政府常说的，国民的收入和生活水准已提高，所以大家并不介意收到罚单，在道路上视自己的心情而定，爽就遵守规则，不爽就横冲直撞。

而且，民众已把违规接罚单当作见怪不怪的“例常活动”，身边总有人劝告你，暂时先不要去缴罚款。

“收罚单罢了嘛，唔使惊！警察不久后会给50%折扣，等那时候才来还，比较便宜。”

在普遍民众都不怕违规后收到罚单时，显示这种罚款制度已失效，已不能提高民众对于道路安全的醒觉，而沦落为民众与警方的交易。

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我违规，收罚单，要付款，先不付，等折扣，我再付，你收钱。（然后又再无限次地重演）执法机构频频给折扣优惠，对于罚款制度更是开倒车，东北警区总部原本可以收回246万令吉，但如今仅收回123万令吉，就满足了吗？

以现状来看，执法机构或政府并无意改善或加强这种罚款制度，以提高民众对于道路安全的醒觉。

政府每年只会引用国外的数据，提醒国人，我国的车祸死亡率在全世界“名列前茅”，然后劝告人民要遵守交通规则，但有持续地以交易方式进行交通罚款制度。

降低车祸死亡率相信是全世界最难解决的难题之一，但我看不到政府有任何决心要解决这个问题。