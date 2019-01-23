3年来最低‧IMF再降全球成长至3.5 国际货币基金（IMF）下修今年全球经济成长率至3.5%，为3年来最低，也是3个月来第二度下修全球成长预估，反映贸易战、欧洲经济成长疲软及英国可能无协议脱欧的冲击。

（纽约22日讯）国际货币基金（IMF）下修今年全球经济成长率至3.5%，为3年来最低，也是3个月来第二度下修全球成长预估，反映贸易战、欧洲经济成长疲软及英国可能无协议脱欧的冲击。

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IMF也警告，若贸易战加剧，将再度下修展望。

IMF将中国经济放缓幅度大于预期，以及英国可能“无协议”脱欧，列为经济前景面临的风险，IMF表示，这些风险都可能加剧金融市场的动荡。

明年经济料成长3.6%

IMF于发布“世界经济展望报告”更新版，预估今年全球经济将成长3.5%，较去年10月报告的预估值调降0.2%。IMF预测，明年经济将成长3.6%，也比10月的预测下修0.1%。

在最新预测，IMF认为先进国家成长放慢脚步的速度高于预期，今年预测成长2%，2020年又下降到1.7%。

IMF维持今年美国的成长率预测在2.5%不变，但对欧元区的预估则从1.9%大幅下调至1.6%。

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IMF预计今年英国经济增长1.5%，但该预估存在不确定性，因该预估是基于英国有序退出欧盟的假设。

IMF预测中国今明两年将仅成长6.2%，低于去年的6.6%，并且将是1990年以来最低，惟与10月预估持平。

新兴国家亦同步减速，估计今年成长4.5%，下修0.2%，不及去年的4.6%，2020年则可能回升至4.9%。

IMF表示：“过去几个月，在贸易紧张、美国利率上升、美元升值、资本外流和油价动荡的背景下，新兴市场和发展中经济体经受艰难的外部环境的考验。”

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不多的亮点是在日本，IMF将今年日本经济成长预估上调0.2%至1.1%，因预期政府的支出措施将提振经济，该支出措施旨在抵销10月消费税上调的影响。

10月时，IMF已将全球成长预估调降过一次，原因是中美贸易战而互征关税。

IMF列出的风险包括各国政府祭出更多关税措施、金融情势再度紧缩、英国“裸脱”及中国经济成长减速幅度大于预期，经济风险仍“倾向下行”。

今明年全球贸易额料成长4%

IMF指出，春季贸易情势可能再度紧张，全球经济前景乌云罩顶，预估今、明年全球贸易额将成长4%，增幅与去年相同，但低于2017年的5.3%。

IMF在世界经济论坛（WEF）即将在达沃斯揭幕之前发布这项最新预测，显示决策官员可能须提出对策，因应全球经济多年来稳定成长即将告终的局面。

报告指出：“全球经济成长面临下行风险，贸易紧张升级超出已纳入预测范围，仍是展望遭遇的一大风险。”

IMF秘书长拉加德在世界经济论坛表示，虽然全球成长加剧放缓的风险已升高，但尚不至于立即陷入经济衰退。

IMF新任首席经济学家戈平纳丝表示：“全球成长仍以稳健速度扩张，但是我们看到动能放缓。”她又说，全球经济面临许多重要下行风险，包括贸易紧张加剧，英国无协议脱欧和中国成长降速较预期严重。

戈平纳丝表示，贸易不确定性升高将打击投资和扰乱全球供应链。

英脱欧未明朗威胁全球经济

IMF强调，必须立即解决英国要如何脱离欧盟的不决定性，IMF说，此问题对英国和全球经济成长都造成威胁。

戈平纳丝表示：“我们已经看到不确定性对英国投资造成负面效应。各国领袖有必要立即解决不确定性。”

她说，IMF估算，如果英国无协议脱欧，将导致经济成长“长期下滑……国内生产总值减少5%到8%。此一减幅会相当显著。绝对有必要及早解决不确定因素”。

英国和欧盟已经花了快两年研拟分手协议，但英国下议院议员上周否决梅伊版本的脱欧协议。

梅伊21日提出的B计划，基本上和旧版脱欧协议并无太大差距，只是有数项模糊的保证，外界担心英国3月29日将无协议脱欧，除非议员可以迫使延后脱欧，或者在期限前商量出欧盟也能接受的替代方案。

拉加德：全球放缓风险增

应允汇率发挥减震作用

拉加德表示，尽管短期内尚无经济衰退的风险，但全球经济增长加速放缓的风险已经加大。

拉加德在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上发表讲话，敦促政策制定者解决经济脆弱性问题，特别是通过削减政府高负债。

她指出：“决策者必须解决仍然存在的经济脆弱性问题，做好经济可能严重放缓的准备。减少高企的政府债务是提高经济韧性所必须的，因为这将为对抗未来的经济下行留出所需的空间。货币政策应以数据为指引，应允许汇率发挥减震作用。”