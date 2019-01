疑窃贼男子闯入轨道·Rapid KL切断电源辅警逮捕

(吉隆坡23日讯)一名疑似窃贼的男子今早闯入捷运轨道,导致捷运服务因此出现延误,不过这名男子已迅速被Rapid KL公司辅警逮捕,并移交法办。

根据Rapid KL推特今早10时11分所发布的推文,有人闯入了白沙罗市中心与菲利欧白沙罗之间的轨道,于是该公司基于安全理由而切断电源,导致捷运服务出现延误。

Rapid KL公司之后派出辅警到捷运轨道逮捕了一名疑似要盗窃的闯入者,并于早上10时53分即发推文宣布已逮捕该名闯入者,而捷运服务也随即恢复正常。

Rapid KL公司也将打了马赛克的嫌犯照片发布到推特及脸书,向民众解释服务出现延误的原因,根据照片,被捕的男子身穿一间曼联的球衣。

MRT Line Update: Swift actions by our operations and auxiliary police team members have apprehended the intruder/ suspect of the cable theft. Normal train service resumed. Sorry for any inconvenience caused. pic.twitter.com/YQifp5lX8I