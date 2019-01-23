提防气候变迁贸易战‧联合国：全球今年成长3%

（纽约22日讯）联合国（UN）警告，贸易争端、气候变迁，加上解决全球问题时唯我独尊的态度，将威胁世界的经济成长。

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联合国“世界经济形势与展望”（World EconomicSituationand Prospects）报告指出，2019和2020年，全球经济料以约3%的速度稳定成长。

联合国经济与社会事务部门这份报告指出，经济成长不均，且最需要达标的部份常常没能达标。

联合国首席经济学家哈里斯表示，贸易争端显示多边策略失去支持，未来全球回应突如其来的经济冲击时，也可能因此遭逢风险。

哈里斯在新闻发布会上表示：“我们看到的倾向是，现在越来越以自我为优先，而不是待在协调和合作的行动框架里。”

美国去年对中国输美商品加征关税，并与加拿大和墨西哥重谈贸易协议之后，美中贸易关系变质。

在气候方面，哈里斯认为转型为永续经济的速度“不够快”，必须“让经济成长与经济恶化脱钩”。

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他说，极端气候与环境灾害重伤经济，一度被视为长期挑战的气候变迁，现在给人的感觉就像是“短期风险”。

联合国预测，随著振兴方案效果衰退，美国经济成长会从2019年的2.5%，降至2020年的2%。

欧洲联盟（EU）方面，尽管英国脱欧可能导致经济走缓，经济成长仍将维持在2%。

2019年中国经济成长料从2018年的6.6%降至6.3%，巴西、尼日利亚、俄罗斯则会温和成长。

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这份报告也指出，全球得尽快采取具体政策行动，才得以在2030年前达成联合国根除贫穷的目标。

去年减19%

全球FDI今年可望回升

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）表示，去年全球外国直接投资（FDI）缩减19%，金额估计为1.2兆美元，主因是美国总统特朗普实施的减税措施。

UNCTAD投资长詹晓宁表示，虽然美国企业海外获利回流已放缓，且今年FDI可望反弹，但风险仍持续增加，“我们称之为潜在的贸易—投资—科技战，将影响全球投资。此外，许多国家贸易保护主义升温及全球经济成长前景黯淡皆造成影响。”

美国去年仍是FDI主要去处，不过流入额较前年减少18%至2,260亿美元，第二名是中国，流入的FDI增加3%至1,420亿美元。第三名为英国，外资锐增20%至1,220亿美元，主因是再投资收益翻倍且并购（M&A）案规模三级跳。

詹晓宁表示：“尽管英国脱欧造成巨大的不确定性，英国当局加强投入新投资的力道，同时巩固国内现有投资，包括制定规章与采用新措施来吸引外国投资。”

超级并购案包括美国有线电视营运商康凯斯特（Comcast）以近400亿美元收购英国天空广播公司（Sky）。美国信用卡业务处理公司Vantiv则以100亿美元并购英国最大支付公司Worldpay。

去年另一个外国重点投资领域为亚洲发展中国家的“绿地投资”，成长84%至3,900亿美元。

詹晓宁表示，这主要是因为企业重建东南亚国家的供应链，以期回避贸易争端。同时也受益于跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）和中国开放投资市场。