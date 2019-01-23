李馨君．孩子成长发育里程碑（第一段0-2岁） 您好。我是一位新手妈妈，很想了解孩子健康的身心灵发展。可是市面上有太多的书和资讯，请问应该从哪里开始？

李老师，

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您好。我是一位新手妈妈，很想了解孩子健康的身心灵发展。可是市面上有太多的书和资讯，请问应该从哪里开始？

新手妈妈

新手妈妈，

您好。对于初步想了解孩子的健康的身心灵发展，埃里克森社会心理发展阶段（Erikson\'sTheory of Psychosocial Development）是一个很好的入门知识。

埃里克森社会心理发展阶段把人类的心理发展分为以下8个阶段：

1 婴儿期（0-2岁）

2 幼年（2-4岁）

3 学龄前（4-6岁）

4 学龄期（6-12岁）

5 青春期（13-19岁）

6 成人早期（20-39岁）

7 成人中期（40-64岁）

8 成人晚期（65岁-死亡）

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在这里，我大略的分享0-6岁的社会心理发展阶段。建立良好亲子关系的第一步就是对孩子的成长有全面的了解：（第一段0-2岁婴儿期）

0-2岁婴儿期：

发展任务与危机：信任VS不信任发展顺利特征：对人信任，有安全感，乐观发展障碍特征：面对新环境会产生焦虑，不安依附关系：母亲（最重要的角色）这个阶段的儿童最为孤弱，对成人依赖性最大。每当婴儿哭泣或有某些需要时（例如：饿，冷，玩，等），如果父能以母慈爱，心情平稳和持续性的方式来满足儿童的需要，他们就会形成基本信任感。一旦建立起“基本信任感”，宝宝就不会因为一位慈爱和信赖的母亲不在身旁而担心，所以，即使当母亲不在身边时，他们也不会有明显的烦燥不安。

反之，如果他们的母亲忽视孩子的需要，情绪化或以忽冷忽热的方式来满足宝宝的需要，宝宝就会形成不信任感。

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婴儿首项学习目标就是，”愿意母亲离开而不产生过分的焦虑和愤怒”。

一位信任感占优势的儿童具有敢于冒险的勇气及充满希望，不会被绝望和挫折所压垮，而缺乏足够信任的儿童不可能怀有希望，因为他们必须为需要是否能得到满足而担忧。所以他们被目前所束缚。

每个阶段顺利发展都建筑在成功完成较早的阶段任务的基础之上。如果未能成功完成本阶段的挑战，则会在将来再次造成问题。

下期分享2-4岁幼年期孩子的社会心理发展阶段。

（作者为情绪和关系专家，认证心理治疗师及大脑反馈训练师）

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小启：李馨君网上开讲亲子教育《您有问题，我有答案》系列开始了，想要了解更多情况如何教育孩子防性侵，请在Youtube搜索《您有问题，我有答案》。

