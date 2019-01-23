今年景气敲警钟‧全球30%CEO悲观看经济 资诚PwC发布“第22届全球企业领袖调查报告”，今年报告的主题为“信心走弱，敲响景气警钟”，调查发现，有29%的全球企业领袖对未来一年经济前景感到悲观，较去年的5%增加将近6倍，悲观增幅创下历年新高。

（香港22日讯）资诚PwC发布“第22届全球企业领袖调查报告”，今年报告的主题为“信心走弱，敲响景气警钟”，调查发现，有29%的全球企业领袖对未来一年经济前景感到悲观，较去年的5%增加将近6倍，悲观增幅创下历年新高。

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根据资诚报告，全球29%CEO对未来一年经济前景感到悲观，较去年的5%增加近6倍；仅42%CEO对未来一年经济乐观以对，较去年的57%减少。

对企业成长最重要的国外市场依序为美国（27%）、中国（24%）、德国（13%）、印度（8%）和英国（8%）；美国去年为46%，今年重要性大幅降低；印度为后起之秀，未来可期。

C E O最担忧的前5大威胁依序为法规过度监管（35%）、政策不确定性（35%）、关键技能的取得（34%）、贸易冲突（31%）及网络资安威胁（30%）。

85%的CEO认为人工智能（AI）将在未来5年大幅改变公司营运方式，63%的企业领袖认为AI对产业的影响力将大于网络革命。

虽然最佳国外市场美国勉强保住第一，但比例从2018年46%降到27%；中国受欢迎程度也从2018年的33%降至24%，与美国只差3%。值得注意的是，选择美国做为主要成长市场的中国CEO，比例从去年59%骤降到17%，反映出中美贸易争端已让中国企业经营策略大转弯。

印度则是今年的后起之秀，可望超越中国成为成长最快的大型经济体；英国近期陷入脱欧僵局，受CEO青睐的程度远不如去年，从15%降为8%，和印度并列第四。

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全球CEO最担忧经济衰退

世界经济论坛（WEF）22日于达沃斯召开，美国经济咨商理事会（ConferenceBoard）公布报告显示，全球企业首席执行员（CEO）将经济衰退视为今年头号外部风险，第二、三名则是贸易纷争与政治不稳定，而最大内部风险则是适任人才难寻。

从个别国家来看，日本、中国与拉丁美洲都将经济衰退列为今年最担忧的风险因素，但美国却仅此选项排在第三名，美国CEO今年最担心的是资安风险升高，第二则是新进竞争者。

中美互征关税、贸易战延烧，恐连带拖累全球经济，这成了各大企业内心恐惧来源，中国自然也不例外。中企CEO将贸易纷争列为今年最担忧因素第二名，但反观美国却将仅此选项排在第四。

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虽然各国对于外部风险的排名不尽相同，但全球企业一致认同最担忧的内部风险是人才征聘与留任困难。此报告共调查约800多位CEO。

美国经济咨商理事会人力资本部门执行副总裁丽贝卡雷表示：“随著全球竞争加剧，企业开始争抢人才，难怪高层主管会将此列为今年最担忧的内部风险。”

此外，全球CEO极具共识地认为，新技术发明恐打乱自家商业模式，导致该公司市占率下滑。