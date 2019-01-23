槟农历新年“5好”嗨翻天．曹观友：连串活动庆典陆续登场 槟城独特的华人农历新年活动，好多、好赏、好吃、好逛、好聚！

槟州政府发布农历新年期间的多项新春活动，邀请民众同欢共乐，左起为方美铼、黄茁原、彭文宝、曹观友及杨顺兴。（图：星洲日报）

（槟城22日讯）槟城独特的华人农历新年活动，好多、好赏、好吃、好逛、好聚！

广告

再多两个星期便要迎接己亥年的来临，槟威两地陆续有许多精彩活动即将登场，槟州首席部长曹观友今日特召开新闻发布会发布有关庆典，目前已有12场新春活动。

槟城环球旅游机构总经理黄茁原鼓励民众踊跃出席，而大部份的新春活动是免费参与的。

“我们希望家长届时带孩子一起参加，让他们趁此佳节学习及珍惜文化传统，放下电子产品。”

槟城的多元宗教文化节庆是国内外的瞩目焦点，而这些特质往往就在各种节庆中，散发其魅力，民众切勿错过！

“槟城庆典之古早味农历新年”，2月2日约你来到柔府汽车城体验，左起为方美铼、彭文宝、曹观友、杨顺兴、王政扬及卢雯。（图：星洲日报）

槟城庆典之古早味农历新年

2月2日柔府汽车城举行

槟城旅游发展、艺术、文化与古迹委员会主席杨顺兴则发布“槟城庆典之古早味农历新年”将在2月2日（星期六），傍晚5时至晚上11时在柔府汽车城举行，入场免费。

广告

他说，这项活动无论在策划、食物、表演等方面都经过精心策划，以确保民众体验浓浓的古早味。

“除了美食，民众也可参与各类趣味工作坊，如制作新年饼；现场也有多种年货摊位，让民众赶在最后一分钟，买到价廉物美的年货。”

至于文化表演则于当晚7时开始，项目包括了潮州木偶戏、福建童谣舞台剧、各族传统舞蹈表演。

这项活动获得柔府汽车城赞助以及ASTRO电台支持。

广告

出席新闻发布会者有槟州行政议员彭文宝、爪夷区州议员方美铼、柔府汽车城业务发展经理卢雯、Astro电台无线广播时间与数码销售业务执行员王政扬等。