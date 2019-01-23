美国6大银行‧去年获利破4959亿 拜美国总统特朗普大砍企业税及经济蓬勃发展所赐，摩根大通、美银、富国、花旗、高盛与摩根士丹利这6大美国银行，2018年获利合计突破1200亿美元（约4959亿令吉），缔造新猷。

（纽约22日讯）拜美国总统特朗普大砍企业税及经济蓬勃发展所赐，摩根大通、美银、富国、花旗、高盛与摩根士丹利这6大美国银行，2018年获利合计突破1200亿美元（约4959亿令吉），缔造新猷。

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此数据远高于2017年的水准，当时许多银行因税改而面临一次性的大笔支出。

小摩CEO迪蒙年薪增至3100万美元

此外，根据摩根大通（J.P.Morgan）向美证管会申报文件，首席执行员迪蒙2018年薪总值3100万美元，较2017年的2950万美元增长5%。

摩根士丹利CEO高曼去年年薪约2900万美元，较前一年的2700万美元增加7%。

摩根大通文件显示，迪蒙去年的本薪150万美元及500万美元现金奖金，与2017年相同，另有2450万美元的限制股票。此薪酬刷新2007年金融危机前缔造的纪录，当时迪蒙全年薪资达3000万美元。

迪蒙自2005年底接掌摩根大通，2017年为标普500银行和金融业薪水最高的CEO。

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金融业CEO年薪中值1210万美元

根据MyLogIQ LLC薪资数据的分析显示，标普500指数43家银行与金融业CEO的薪资中值为1210万美元，与标普500整体水准相当。

摩根大通在申报文件指出，在评估高层薪酬时已将2018年强劲的获利表现列入考量。

摩根大通最近一季获利70.7亿美元，每股盈余1.98美元，交易收入衰退5.7%，从前一年同期的33.7亿美元减至31.7亿美元，全年获利则跃升近23%，至325亿美元。

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该银行首席财务员雷克去年薪酬也从2017年的1350万美元，增加至1500万美元。

根据摩根士丹利向SEC申报指出，去年CEO高曼基本年薪150万美元，与前年相同，现金红利由前年的560万美元增至690万美元，另依照公司业绩表现发放1380万美元的股票分红。高曼在2017年标普500银行与金融业的43名CEO中，年薪排名第三。