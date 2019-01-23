大年关税局：保障权益．不满服务可拒付“服务费” 大年关税局主任莫哈末苏克力提醒食客：若不满餐厅员工服务态度，可以拒绝缴付“服务费”（Service Charge）！

阿布峇卡（左）向关税局投诉用餐被征收服务费的问题，右为莫哈末苏克力。（图：星洲日报）

（双溪大年22日讯）大年关税局主任莫哈末苏克力提醒食客：若不满餐厅员工服务态度，可以拒绝缴付“服务费”（Service Charge）！

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该局配合关税日，即日起至本月24日上午9时至下午5时，在各区举办“会客日”。

他们今早迎来的首名客人，即退休公务员阿布峇卡（65岁）因为不满用餐被征收10%或3令吉70仙服务费，向当局投诉有关茶餐室。

营业额逾150万才可索税

他说，该茶餐室营业额并没有超过150万令吉，不该向客人索取销售与服务税，希望关税局官员侦查此事，保障消费者利益。

莫哈末苏克解释说，“服务费”与“销售与服务税”不同，不能混为一谈。服务费只是业者与员工之间的协议，所索取的服务费将分给员工，作为奖励。

“服务费是由业者拟定的，一般业者向顾客索取5%或10%不等的服务费，要视餐饮业者的服务及餐厅环境而定。当然，业者有责任提醒员工，服务态度要好。”

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尽管服务费不在关税局管辖范围，但莫哈末苏克还是与该名投诉者分享了他本身在吉隆坡一家快餐店用餐的经历。

“该快餐店员工服务态度不认真，食客遇上的很多问题都无法解决，我当时便拒绝缴付服务费，此举也获得该餐厅经理的同意。若顾客不满任何一家餐厅员工的服务方式、态度和素质，也可以拒付服务费。”

他也建议该投诉者向贸消局作出投报。

出席者包括销售与服务税（SST）组主任莫哈末慕尼尔。