财务顾问资料外泄‧贝莱德：已展开调查 全球最大资产管理公司贝莱德集团（BlackRock）无意中在其网站上发布数以千计财务顾问客户的机密资料，目前已展开全面调查。

（华盛顿22日讯）全球最大资产管理公司贝莱德集团（BlackRock）无意中在其网站上发布数以千计财务顾问客户的机密资料，目前已展开全面调查。

广告

这些资料出现在3个电子表格中，贝莱德一个专属于iShares指数股票型基金（ETF）的网页上有连结。这些文件包括代表客户购买贝莱德ETF的财务顾问姓名和电子邮件地址，甚至可以看到每个顾问在贝莱德iShares ETF中管理的资产。

这些连结时间为2018年12月5日，但目前还不清楚它们已被公开多久时间。彭博看到的这些文件已于18日被删除。负责监管近6兆美元资产的贝莱德是全球最大的ETF发行机构。

其中一个电子表格列出贝莱德财务顾问和他们销售代表的超过1万2000笔资料，另一个电子表格则将顾问分成“浅尝者”和“超级用户”等类别。

发言人毕德斯在声明中表示：“我们正在全面调查这件事。”