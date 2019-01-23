Spotify跨足硬体‧推车用语音播音乐 苹果、谷歌及亚马逊陆续跨足线上音乐串流服务市场后，串流服务业者Spotify也不甘示弱，预备在今年推出车用语音音乐播放装置，成为该公司跨足硬体装置市场的第一步。

（纽约23日讯）苹果、谷歌及亚马逊陆续跨足线上音乐串流服务市场后，串流服务业者Spotify也不甘示弱，预备在今年推出车用语音音乐播放装置，成为该公司跨足硬体装置市场的第一步。

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Spotify去年已在手机应用程式中加入自家研发的Spotify Voice语音助理功能，让使用者透过语音操控应用程式播放线上串流音乐。

Spotify即将推出的音乐播放装置也将主打Spotify Voice功能，在操作上类似亚马逊智慧居家装置Echo，主要差异在于Spotify装置是透过蓝牙连接车内音响放出音乐。

内情人士透露，Spotify已和电子装置制造商Flex合作研发这款车用语音音乐播放装置，打算以100美元价格销售，较市面上多数厂牌的车用音响系统便宜。

这项消息对外界而言并不意外，因为早在去年6月业界就传闻Spotify向美国联邦通讯委员会（FCC）提出申请，打算在美国销售无线装置。

Spotify近日也在Android版应用程式推出车用介面，能在应用程式侦测到车内蓝牙连线时，自动转换成图示较大的车用模式。种种迹象都让外界揣测Spotify瞄准车用娱乐市场。