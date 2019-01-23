中云端战场‧阿里云独霸 调研机构IDC近日公布2018上半年中国公有云市占排行，在全球市占排第三的阿里云持续稳居首位，市占率43%更几乎是2至9名厂商的总和，在中国市场持续保持独霸地位。

（中国‧北京22日讯）调研机构IDC近日公布2018上半年中国公有云市占排行，在全球市占排第三的阿里云持续稳居首位，市占率43%更几乎是2至9名厂商的总和，在中国市场持续保持独霸地位。

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腾讯云第二

IDC数据指出，2018上半年中国公有云市场排行前9名依序为阿里云（43%）、腾讯云（11.2%）、中国电信云（7.4%）、亚马逊AWS（6.9%）、金山云（4.5%）、UCloud（4.4%）、微软Azure（3.7%）、百度云（3.3%）、华为云（2.3%）。

IDC指出，当前阿里云的产品种类与服务均多于中国其他厂商，且在网络科技、金融等行业都有优势，客户囊括40%的中国500强企业及80%的新创企业，且在公有云之外，阿里云也在政务云市场有所进展，中国评价居前的多个省市政务云均由阿里云联合合作伙伴完成。

阿里巴巴在云端战略的眼光上获得肯定。IDC认为，阿里云把握转型机会，广泛应用于智能城市、企业数码转型等领域，使阿里云如同AWS一般，成为集团中营收增长最快的金鸡母。且2018年底阿里升级云端事业群，预计将集团内高端技术与阿里云全面结合。

在全球范围中阿里云也有所斩获，同期阿里云的全球市占较上年上升一位居第三名，仅次于亚马逊AWS与微软Azure。

阿里云市占5年增12倍

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IDC指出，过去5年内阿里云市占增长12倍，是成长最快的公有云服务商，期间内全球市占率陆续超越IBM、RackSpace等硬体云大厂。

但值得注意的是，根据IDC数据，阿里云在中国公有云的市占有持续小幅滑落的迹象，阿里云在2017上半年市占为47.6%、2017全年为45.5%，2018上半年阿里云市占率又下降2.5%。