谷歌被重罚2.3亿‧欧隐私新规生效后最大罚单 法国一家监管机构对Alphabet旗下的谷歌公司（Google）罚款5000万欧元（约2.3亿令吉），指责这家搜索引擎巨头收集数据用于定向投放广告时在征得用户有效同意方面做得不够。

（法国‧巴黎22日讯）法国一家监管机构对Alphabet旗下的谷歌公司（Google）罚款5000万欧元（约2.3亿令吉），指责这家搜索引擎巨头收集数据用于定向投放广告时在征得用户有效同意方面做得不够。

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这是欧洲隐私保护新规颁布以来开出的最大一笔罚单，也是监管机构根据去年在全欧盟范围内生效的《通用数据保护条例》（GDPR）所采取的最引人关注的监管行动之一。

法国国家数据保护机构——国家信息与自由委员会（CNIL）裁定，这家美国搜索引擎公司违反了GDPR。

这一裁决将加剧其他科技公司、数据经纪商、征信机构和广告集团的担忧。这些公司也可能会面临根据GDPR提出的类似投诉。

这家监管机构表示，谷歌的用户无法完全理解该公司如何使用数据，因为其披露的信息过于“笼统和含糊”，并分散在许多不同页面和文件中。

处理操作规模特别大且具侵入性

CNIL表示：“由于所提供服务的数量（约20项）及被处理和合并的数据的数量和性质，这些处理操作的规模特别大，并具有侵入性。”

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这家监管机构表示，谷歌为防止隐私罚款而采取的措施，如为用户提供新文件和新工具，还不够到位。该机构对谷歌征求定向广告同意的做法表示特别关切。

CNIL表示：“无法知道这些处理操作涉及众多服务、网站和应用程序（谷歌搜索、YouTube、Google Home、谷歌地图（GoogleMaps）、Google Play Store、谷歌相册（GooglePictures）……）中的哪些，也无法知道被处理和合并的数据量有多大。”

这一决定将迫使谷歌重新考虑，在为其巨额欧洲广告业务收集数据时，该如何寻求用户同意。

GDPR要求公司遵守严格的数据保护和隐私规定，保护欧盟居民。新规很大部份条款要求公司向用户解释如何收集以及使用他们的数据，并且在许多情况下必须征得用户同意之后才能收集这些数据。

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谷歌发言人称：“公众对我们的透明度和控制水平有很高期待。我们致力于满足这些期待和GDPR对于如何征得用户同意的要求。我们正在研究这项裁决，以确定下一步行动。”

谷歌可以对这项裁决提起上诉。