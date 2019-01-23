证监会暗示：类似众筹‧ICO或设最低投资门槛 证券监督委员会（SC）认为，首次代币发行（ICO）仍属高风险投资项目，暗示可能像推行群众筹资（Crowdfunding）平台般设下最低投资者门槛。

（吉隆坡22日讯）证券监督委员会（SC）认为，首次代币发行（ICO）仍属高风险投资项目，暗示可能像推行群众筹资（Crowdfunding）平台般设下最低投资者门槛。

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杜绝过渡期牟利

证监会创新、数码与策略执行董事陈卫民在媒体汇报会上表示，加密货币和ICO等为新兴投资工具，投资者也对之感到混淆，因此希望杜绝有心人士利用过渡期来牟利。

“以ICO这类新兴融资项目来看，合格者失败率依旧甚高，因此整体投资者风险仍高，证监会希望放慢脚步慢慢来，以确保投资者能清楚了解自己投资的项目。”

他说，尽管证监会意识到加密货币和ICO等为替代融资平台，但希望能清楚其中潜存的诈骗成份，给予投资者一个“干净”的替代平台。

“有鉴于此，我们可能像落实像推行群众筹资平台时一样的行为准则。”

为保护投资者，证监会不仅对各类投资者的投资额有所限制，其中零售投资者每家公司最高只可投资5000令吉，只有个人资产逾300万令吉，且有投资股市经验者才可享有无上限的投资额。

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框架首季出炉

询及ICO框架公布期限，陈卫民指出，相关框架仍需进行领域咨询工作，预期在今年首季出炉。

“现有许多人希望探索新融资平台或选项，但我们不要仓卒而行，让投资者对之失去信心，希望能审慎地孕育新市场。”

至于希望币（Harapan Coin）进展，他说，相关单位并未向证监会提呈“白皮书”（White Paper），因此无法多作回应，但若相关单位向证监会提呈申请，届时将向市场进行信息披露。

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不过，他强调，基于框架仍未出台，任何ICO活动应立即喊停。

“据我所见，现有的ICO白皮书素质并不高。”

地下业者须主动联系

否则采取行动

与此同时，陈卫民指出，证监会已鉴定一群地下营运的数码资产平台业者，呼吁他们在25日前与证监会联系，否则证监会将对之采取行动。

证监会在上周发布文告，配合电子资本市场及服务（证券）（数码货币及代币）条例开始落实，已经与现有的数码资产平台运营商接洽，并设定大约一个月半的过渡期，确保电子资本市场及服务的计划顺利落实。

他说，随著新条例开始生效，证监会接获多方的咨询，其中市场最大的不解在于是否每个代币（Token）都代表着“证券”，这是不正确的，只有达到特定特性才能被视为“证券”，而这也取决于相关ICO的目的和用途。

“举例来说，如果相关代币用作正常买卖交易，这可视为证券，但若用作支付用途，这并不是证券，而这可能不属证监会管理范畴。”

此外，虚拟货币主旨为“去中心化”（Decentralize），监管的交易所角色也格外引人注目，陈卫民认为，与现有股票交易所并无两样，重点还是放在打造安全和有序发展的市场，纵然虚拟市场交易所主要以客对客（C2C）服务为主，但仍要履行“认识您的客户”（KYC）和2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）。