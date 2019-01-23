【简而不单】·许书简·评语 当手机弹出你的店有一个差评时，你心疲力尽，虽然平时都告诉自己不要那么在意评语。可是，自己深知平时到外旅行，也会上网查看哪家店可以去，依照别人的评分决定。你战战兢兢划一划手机，查看差评的原因。

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当手机弹出你的店有一个差评时，你心疲力尽，虽然平时都告诉自己不要那么在意评语。可是，自己深知平时到外旅行，也会上网查看哪家店可以去，依照别人的评分决定。你战战兢兢划一划手机，查看差评的原因。

如果差评是因为服务不周，你一定会赶快道歉，可以的话尝试补偿客人不好的经验。可是如果差评不过是轻描淡写地说咖啡不好喝、东西不好吃或者根本没有留下任何评语，你也无能为力。你已经没有多一秒的时间可以为店付出更多的努力，连睡觉都会因店裡的事情而辗转难眠。

早上起床的那一秒开始，你已经在计算今天要怎么分配时间。电话在你睡觉的时候，已经收到几封店员开夜班回家后临睡前写的报告。你既感激也心痛，怎么这么晚睡。有时候你很喜欢看报告里的一些小细节，当然报告里也会有坏消息，比如甚么东西坏了需要修，或者店裡发生了甚么不好的事。



你的电话可能在早上就开始响起，有时候是行销电话：要请网红吗？要卖果汁产品吗？要加入某平台吗？有时候是客人的电话：今天有开吗？请问有卖甚么？店裡有网络吗？有时候是供应商的电话：这个那个没有货了哦。你一边接电话，一边处理各种事。开车、送货、采购、处理文件、关心每一位店员、应征、培训、摆设、确保店裡舒适清洁、确保每一个人都快乐。



有时候，你甚至忘记如何微笑。直到一位客人跟你说：东西好好吃，好喜欢这里。你终于感受到努力是有回报的，赶快跑到厨房裡，告诉店员刚刚那位客人这么说。于是正在埋头工作的店员们都好开心，走路也不再如此沉重。你知道平时週末假日，大家出门结伴吃喝玩乐的时候，你的年轻店员们也多么的羡慕。可是这毕竟是饮食业，只有週末的生意才能支撑一家店，于是你也只能不停地鼓励店员们。当然，店员对于客人说好这件事，是远比你说好还更振奋100倍。



你曾经请教一位开过几年咖啡馆的老闆，要怎么面对评语这件事。对方说可以关掉评语功能的平台就尽量关掉吧，不然会影响所有工作人员的情绪。不能关掉的平台，也只能自求多福。你曾经看过某个社区群组，只要有人一更新哪裡有新店的时候，下面就有人写著：看那家店能维持多久。你每次看见这样的评语，就算那不是自己开的店，背也会凉。现在的人是怎么了呢？你不知道。



你只知道，开店的时候，努力在做，尽量在留意每个细节。你认为自己和团队只要真心把事情做好，自然而然就会有人喜欢。你没有请各种人去写好评，或用各种方法去增加粉丝。你只知道用自己和团队的双手，老老实实地去创造一门生意。可是收到差评的时候，总有一种绝望的感觉，因为评语留在那裡一辈子。