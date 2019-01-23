外资上周净买4.17亿马股‧4个月最高 外资在连续9周净卖之后，在最近两周成为净买家。上周外资大举进场净买进4亿1730万令吉大马股票，写下4个月以来的最高水平。

（吉隆坡22日讯）外资在连续9周净卖之后，在最近两周成为净买家。上周外资大举进场净买进4亿1730万令吉大马股票，写下4个月以来的最高水平。

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MIDF研究指出，上周外国投资者继续启动买盘，扯购大马股票。外资仅在上周一短暂沽售，过后4天便不断买进，全周结束时处于正面净买进地位。

国际基金买进4.17亿

根据大马交易所的数据，国际基金上周净买进4亿1730万令吉大马股票，比前一周的净买进金额增加16倍，这也是自2018年9月以来最高流入纪录。

外国投资在上周二净买5170万令吉，之后3天再净买3亿7800万令吉，上周五的净买额最高，因有报道指美中贸易战有良好进展，消除了最新中国贸易数据逊色引发的全球经济可能走缓隐忧。受贸易战影响，中国12月进出口下滑。

大马外资净流入 东南亚最低

2019年至今，外国基金共买进4亿2450万令吉或1亿零340万美元本地股票。

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和东南亚其他市场如菲律宾、印尼和泰国相比，大马的今年外资净流入最低。

尽管外资持续进场，但马股各类投资者的参与率持续下滑。外资平均每日交易值（ADTV）下跌20.7%，至10亿令吉以下，散户和本地机构的平均每日交易值各跌14.9%和17%。比较正面的是，散户的平均每日交易值仍保持在8亿令吉以上水平。

外资最爱韩股

区域市场方面，上周外资在7个亚洲市场买进17亿6000万美元，为自2018年9月以来最高单周净流入纪录。

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其中韩国股市的外资净流入达5亿2900万美元、印尼流入4亿5120万美元、台湾流入2亿5380万美元、泰国流入2亿8520万美元、菲律宾流入9890万美元和印度流入4330万美元。